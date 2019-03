Cristina Sánchez: "Si en el Congreso hay acoso, afuera es peor”

“Soy una chica grande”, me dice sobre su metro setenta y fortaleza corporal, y nos reímos. Junto con dos amigas crearon la comunidad Mujeres Turbo , que busca empoderar a la mujer profesional, personal y económicamente; también lidera la plataforma Mujer al Volante que en Facebook tiene más de 170 mil seguidores; y es la capitana del equipo de rugby Alumni.

Son cuatro hermanos y ella es la única mujer. Y no tiene primas. De niña, quería jugar con Barbies, pero no había con quién; entonces, aprendió a jugar fútbol y a trepar árboles. Era una de las más altas del salón, por lo que se ganó más de una broma de mal gusto. Veía manejar a su padre, que corrió Caminos del Inca, y tuvo claro que lo suyo sería manejar. Con 18 años cumplidos, sacó el brevete, se subió a su carro y en la calle le llovieron las primeras perlas de algún machito al volante: “Vete a la cocina”, le gritaron.

“Siempre he sido medio tosca, pero esas cosas nunca me han frenado para hacer algo”, me dice Cristina con convicción, pero sin perder su contagiosa alegría. También ha jugado futsal, como defensa, y lleva ocho años en el rugby. Signos de que la fortaleza, física y mental, es parte de la feminidad. Sí, Cristina Sánchez es grande.

¿Qué encontraste en el rugby?

Un espacio para compartir con otras personas. Hay hermandad, avanzamos por el equipo. Eso es bien bonito. Por otro lado, me sentí aceptada. En el colegio siempre recibía burlas por ser una chica grande. En cambio, en el rugby es súper positivo ser grande. “¡Yeee, tenemos una gigante!”, decían mis amigas (risas). Eso me ha ayudado a ganar mucha seguridad con mi cuerpo, a aceptarme un montón, a decir: “Yo soy grande y esto es increíble”.

Tu afición por el rugby la conecto con una reciente encuesta en la que casarse, tener hijos y pareja está entre las últimas aspiraciones de las mujeres hoy en día.

Una chica soltera como yo, a los 30 años, hace un par de décadas, sería señalada como solterona. Encima, una chica que juegue rugby era un bicho raro. Pero la sociedad está cambiando, porque las prioridades han cambiado. No está mal casarse ni tener hijos, pero se han abierto las posibilidades.

¿Y cuáles son las aspiraciones de Cristina?

También soy locutora. Mi meta ahorita es entrar a la radio, donde pueda hablar del empoderamiento de la mujer. También quiero que la comunidad Mujeres Turbo sume a más chicas. Además, me muero de ganas de hacer un doctorado afuera. Y ya luego, en lo personal, casarme, tener una familia, viajar. Pero no está mal no hacerlo. Es más, me parece muy valiente cuando una mujer dice que no quiere tener hijos. Incluso creo que hay chicas que no están buscando el amor, que están ocupadas en otras cosas.

"“Creo que una de mis misiones en la vida es esa: a través de la radio, Mujeres Turbo, el rugby y manejando, demostrar que no hay espacios solo para hombres”, expresó Cristina (Marco Ramón/Perú21). "“Creo que una de mis misiones en la vida es esa: a través de la radio, Mujeres Turbo, el rugby y manejando, demostrar que no hay espacios solo para hombres”, expresó Cristina (Marco Ramón/Perú21). Marco Ramón

La soltería también es un estigma. ¿Qué otros mitos se deben erradicar?

Sobre todo la soltería en la mujer, porque el estar sola implica que te han abandonado, que algo ha pasado; en cambio, en el hombre se dice que se está divirtiendo. Se cree que la mujer puede lograr miles de cosas, pero si no tiene un hombre al lado, algo le falta. La soltería no es un momento negativo sino una oportunidad para hacer un montón de cosas. También hay que erradicar que las mujeres son mandonas y controladoras. Las habilidades de liderazgo en la mujer no están tan aceptadas. Y el hecho de tomar bebidas alcohólicas: si una mujer lo hace, es malo.

¿Hubo un punto de quiebre para Cristina?

Cuando acabé la universidad me fui a Barcelona a hacer una maestría. Y creo que ahí empecé a encontrar todo esto del llamado feminismo y me sentí identificada. Tenía clarísimo que al regresar a Lima iba a trabajar en esto como una forma de abrir espacios para mujeres. Creo que una de mis misiones en la vida es esa: a través de la radio, Mujeres Turbo, el rugby o hasta manejando, demostrar que no hay espacio solo para hombres.

¿Y tu madre qué opina de todo esto?

Es muy distinta a mí (risas). Ella es muy callada. Ha sido criada muy delicadamente, muy de apoyar al esposo. Creo que la sorprendo cada día, pero no se preocupa.

¿Dirías que ha aprendido algo de ti?

Sí, hay ocasiones en las que la he animado y me dice: “¡Ya, está bien!”, desde que nos hemos ido a tomar hasta hacer un viaje loco. Ella acepta como soy yo.

Vamos a la actualidad. El congresista Lescano acaba de ser señalado por acoso, antes fue el caso de Mamani y la denuncia de Paloma Noceda. ¿Si eso pasa en el Congreso, qué está pasando en la calle?

Esto pasa día a día en todos lados. No tiene nada que ver con enfermedades mentales, ni nivel económico, ni raza. Si en el Congreso hay acoso, lo que ocurre afuera es peor. Hay que informarse y tanto hombres como mujeres cuestionar nuestra actitudes. En ese sentido, los hombres son aliados claves.

"Yo suelo planificar todo, pero no saben lo rico que es mandarte y en el camino ir resolviendo", dice Sánchez (Marco Ramón/Perú21). "Yo suelo planificar todo, pero no saben lo rico que es mandarte y en el camino ir resolviendo", dice Sánchez (Marco Ramón/Perú21). Marco Ramón

Es importante la frase “los hombres son aliados claves”.

El tema de género tiene que ver con cómo hombres y mujeres se relacionan para lograr esta igualdad y equidad. Los hombres son aliados claves porque, por ejemplo, estás en un grupo de amigos y siempre está el machismo, pero si captaste la idea, no sigues respondiendo y, más bien, conversas con tus amigos.

¿Sobre qué debemos reflexionar este 8 de marzo?

Recordar que cada año las mujeres siguen luchando para lograr igualdad, desde la violencia hasta que no te digan machona por querer jugar rugby.

Ni porque manejas un auto en las vías interprovinciales.

Mi sueño ahora es llegar manejando hasta Argentina. En 2014, con mi papá nos fuimos manejando hasta Pucallpa, sin parar 16 horas. Pasamos por todo. Y con dos amigas hicimos un viaje de nueve horas en auto a Ayacucho.

¿Qué nos da viajar?

Te abre la mente, te hace tolerante.

Te enfrenta al mundo.

Yo suelo planificar todo, pero no saben lo rico que es mandarte y en el camino ir resolviendo. Viajen un montón, no saben cuánto van a crecer.

Autoficha:

- “Soy Cristina Lucía Sánchez Rentería. Nací en Lima el 2 de enero de 1988. Tengo 31 años. Estudié Comunicación para el Desarrollo en la Católica y luego Dirección de Comunicación en Barcelona. Actualmente, estoy en un programa de entrenamiento de locutores y hago distintos trabajos de locución institucional”.

- “El rugby lo entreno dos veces por semana y juego un fin de semana sí y el otro no. Mi equipo es Alumni Rugby Club. También me encanta manejar. Cuando estoy ansiosa, me relaja manejar. Tengo un hermano mayor y dos menores del segundo matrimonio de mi mamá”.

- “Con Mujeres Turbo queremos crear una plataforma que conecte a las mujeres a nivel nacional. Con Mujer al Volante me encantaría abrir una mecánica solo para mujeres, donde atiendan mujeres. Conocer de autos no es exclusivo para hombres. Y claro, un sueño sería correr un rally, quizá el Dakar”.