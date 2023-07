Es un optimista que ha sobrevivido a la sequía de los 80′s, al boom de los conciertos y a la larga cuarentena pandémica. Ahora prepara la cuarta edición del Festival Internacional del Vinilo, este 8 y 9 de julio, en la Concha Acústica del Campo de Marte. “Estarán Rossy War, Patricio Suárez-Vértiz, Olaya Sound System, Rio, varios DJ’s y 35 tiendas de vinilos”, detalla. Y de paso analiza el expectante escenario musical que vivimos tras la caída de Pedro Castillo.

¿Cómo ha cambiado el mercado de conciertos tras la pandemia? El 2022 hubo un pico de eventos tras la sequía de la pandemia.

Hay algunos regresos. Mira el caso de los Hombres G, que cumplieron 40 años llenando el Estadio Nacional. Ellos no llevaban más de 4 mil personas en los últimos diez años. ¿Cómo se explica eso? El consumo ha subido tras la pandemia. Quizás la gente se pregunta para qué tener la plata guardada si puede vivir una experiencia con sus hijos. Ya nadie piensa en los próximos 30 años. Nadie sabe qué pasará.

Como las aerolíneas. Tras la crisis pandémica, la gente viaja más. Y sin embargo, ¿cómo se explica el fracaso de los Grandes II, el concierto de salsa que juntó a Willie Colón, Óscar de León y Roberto Blades en San Marcos?

Mira, te lo voy a poner así. ¿Cómo puede ser que un concierto en el Estadio San Marcos, donde entran 52 mil personas, con dos titanes de la salsa, lleve 1500 personas y no pase nada? Hay gato encerrado.

Pero en líneas generales estamos viendo conciertos llenos desde el año pasado. Desde Harry Styles y Coldplay hasta Daddy Yankee, Grupo 5 y Bad Bunny. Y ahora Morrissey.

El año pasado la rompieron los protagonistas del trap argentino. Y ahora vuelvo con el rock: The Cure y Morrissey. El sold out de Morrissey para el 14 de setiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición quizás sea por sus 40 años. Yo también me sorprendí, de lo contrario lo hubiera llevado a un lugar más grande. Estoy en eso. Mira, te voy a contar la historia de Morrissey. La primera vez fue el 2011. Fueron 9500 personas. Siempre las primeras veces son las más concurridas. De ahí se cae más o menos a 75% o 70%. Pero Morrissey cayó más: cayó a 3000 personas en el 2015. Y eso que había cancelado el 2013 por intoxicación. Y la siguiente vez fue triste: 2500. Venía en esa tendencia de caída libre. ¿Y cuál es la explicación para el éxito de ahora? Yo creo que sobre todo son los 40 años. O quizás un poco la muerte del bajista Andy Rourke. O hay un efecto post-pandemia que subsiste aún. Y supongo que pasará lo mismo con The Cure, que tocará el 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

Tras el reggaetón y el trap, ¿volvió el rock?

Nunca se fue realmente. Yo siempre dije eso.

Pero aún no estamos en la primera fila de Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina. ¿Por qué no viene Taylor Swift?

Taylor Swift decidió pasarnos para una siguiente vez. Pero entiendo que hubo ofertas concretas y muy potentes. Es como que no venga Madonna.

Bueno, no vino Madonna. Tampoco U2. Pero Harry Styles, Jonas Brothers y Lady Gaga sí llegaron en su mejor momento. Aunque a la última no la fue a ver casi nadie.

Fue un fracaso monumental. Hay algunos que vienen en su momento y son un lleno total. Otros, no. Y no sé por qué. Hay un poquito de suerte también en esto.

¿Viste al youtuber que copió a Rosalía? Fue una especie de concierto pirata.

Bueno, no sé si fue un fenómeno conocido. Es una cosa rara. Pero mira, en la música urbana todo es más rápido. Si en el rock todo cambia en dos años, en la música urbana todo cambia en meses. Hasta hace poco la rompía Karol G. Hoy ya no existe. Al menos hasta que saque un nuevo disco y vuelva como una diosa, porque ella es del top 3. Hay una sobrecarga de información.

¿Cómo lidiar con las estafas en los QR de las entradas?

Nuevamente, hay muchos indicios y teorías. No tengo certezas. Pero la putrefacción emerge. Lo acabo de escuchar de Alejandro González, de Kandavu. Hay una mafia de ticketeras. En años no había escuchado una declaración tan fuerte.

Alejandro Gonzáles también contó por qué no volverán los Rolling Stones al Perú. Dijo que la Sunat embargó las cuentas porque no lo consideraron un evento cultural, contradiciendo al Ministerio de Cultura.

Esa historia ya la sabía. A mí lo que me parece alucinante es cómo un técnico de la Sunat le enmienda la plana al Ministerio de Cultura sobre qué es y qué no es cultura. Y a Mick Jagger, que es economista, imagínate que un país tercermundista venga a decirle que no es cultura. Porque claro, no podían dejar un precedente de que el rock sea cultura, para que luego venga una recatafila de eventos rockeros. Ahora, si van a recaudar así, que empiecen construyendo una arena, porque no tenemos una.

Finalmente, ¿dónde vas a llevar a Morrissey para que no se intoxique de nuevo? ¿Penne son salsa de tomate en La Trattoria? A Robert Plant lo llevaste a Central.

Robert Plant fue a Central cuando estaba al costado de la Plevisani. Mi socio me presentó y él se reía porque Coqui para él era su rana, una mascota que tenía. Nunca me voy a olvidar esa cuenta. Pero no por la comida sino por el vino. Como le gusta el tinto se pidió seis Catena Zapata. Imagínate.