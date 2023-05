Por: Marcelo Rosales

Tras el éxito del disco Live in Perú (2021), que le mereció una nominación a los premios Grammy de 2022 en la categoría de Mejor Álbum Tropical, Tony Succar sorprende con uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera: Mimy & Tony, una producción protagonizada por su madre, Mimy Succar.

Después de casi dos años de trabajo finalmente consiguieron este disco. ¿Qué podemos esperar de él?

Tony: No me había dado cuenta de que fue tanto tiempo. Son 11 canciones. Ha sido una experiencia increíble porque cada cuatro años Dios quiere que lance algo grande. Ahora en 2023 traigo este proyecto en el que tenemos altas expectativas. Los productores, los músicos, los compositores y mi mamá, le pusimos mucho corazón. Mimy: Ha sido una experiencia hermosa porque es mi primer álbum y mis hijos han trabajado en la producción. Siempre me decían: “tú puedes”, pero yo ponía excusas. A veces estaba cansada, pero mi mente decía “tienes que seguir”. Todo sacrificio tiene recompensa. Es un álbum excelente y estoy segura de que va a gustar mucho.

En 2021 tuvieron un momento que conmovió a la televisión peruana en el programa La Voz. ¿Fue el detonante para hacer un álbum?

Mimy: Sí, porque fue la oportunidad que se presentó. Yo no iba a ir porque estaba ocupada con mis nietos, pero mi esposo insistió. Me dijeron que debía estar ahí para darle la sorpresa a mi hijo. Cuando las cosas se te presentan tienes que tomarlas. Fue tan conmovedor que a Tony se le prendió el foco y tuvo la idea de grabar material conmigo. Inicialmente, hicimos el tema “No me acostumbro”. Salió tan bonito que me dijo: “mamá tenemos que hacer tu álbum” y así empezó todo.

“Más de cien músicos han colaborado: La India, Rafael ‘el Pollo’ Brito, Haila Montiel, Jose Alberto ‘el Canario’, etcétera”.

¿Cómo fue trabajar como madre e hijo? ¿Tienen alguna anécdota divertida durante su trabajo en la producción?

Tony: Algo interesante es que mi mamá graba a las 2:00 a.m. después de sus quehaceres diarios. El estudio literalmente está en la lavandería de la casa. Cuando escuches el disco notarás que se buscó alcanzar la excelencia. A mi papá algunas veces lo levantábamos a las 4:00 a.m. para pedirle su opinión sobre el material que grabábamos. Mimy: Cuando Tony me pide grabar, debe avisar con anticipación porque para estar tranquila tengo que haber terminado con los quehaceres. Trabajamos para dar lo mejor. Salgo del estudio cansada, pero todo en la casa está en orden.

¿Qué es lo que diferencia este disco de los otros en los que han trabajado?

Tony: Es un repertorio único donde mi hermano Kenyi también participó como productor. Hay canciones muy originales para mi mamá y como ella es una artista de la tercera edad, la letra apunta a temas motivadores. El álbum tiene un mensaje muy positivo y sé que la gente se contagiará de esa actitud. Hay más de cien músicos que han colaborado. Destaca La India, ‘el Pollo’ Brito, Haila Montiel, Jose Alberto ‘el Canario’, Nora de la Orquesta de la Luz y Cali Flow Latino. La última de estas colaboraciones será una sensación. Hay magia en este proyecto y sé que la gente ya está a la expectativa en las redes sociales.

Se fueron a Japón para grabar con Nora Suzuki de la Orquesta de la Luz. ¿Cómo fue esta experiencia?

Tony: El video musical ya se terminó y lo vamos a lanzar el 19 de mayo junto al álbum. Además, en la canción incluimos instrumentos japoneses tradicionales. Estamos irrumpiendo en la normalidad de la salsa con cosas diferentes, una fusión cultural sin precedentes. Mimy: A mí me encantó Nora. Es muy carismática, sencilla y humilde. Ella decía “tú eres mi hermana” (risas) porque más o menos somos contemporáneas. Tiene mucho talento para la salsa y es muy dedicada.

“Mi mamá grababa a las 2:00 a.m. después de sus quehaceres diarios. El estudio está literalmente en la lavandería de la casa”.

A propósito de esta colaboración, ustedes son parte de la comunidad nikkei en Perú. ¿Incluyen algún otro elemento relacionado con Japón?

Mimy: La primera parte de la canción “Sukiyaki” es en japonés por ejemplo. Justo publicaremos el disco el año en el que también se celebra el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Perú.

Frecuentemente hablan sobre la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo influyó esto en su trabajo?

Mimy: Somos muy creyentes y Dios está en nuestra familia. Todo se nos presenta en el momento preciso. Los tiempos de Dios son perfectos. Estamos muy agradecidos por las bendiciones a nuestra familia. Tony: Yo no pensé en trabajar en este álbum, pero de pronto pasó y solo dejo que Dios me guíe. Simplemente todo se alinea.

Como madre, ¿cómo se siente de tener hijos tan talentosos y una familia tan unida que apoya su carrera?

Mimy: Me siento muy feliz y orgullosa. Justo sacaron un video emotivo que ya circula en redes sociales de cuando culminamos el disco. Cada vez que lo veo se me salen las lágrimas porque ha sido un trabajo muy duro. Digo: “Dios tanto me has regalado en la vida que me parece que es un sueño”. Le doy gracias a mis hijos por esta oportunidad para enseñarle a la gente que no hay edad para cumplir tus sueños.

¿Algún mensaje que quieran dejar para este Día de la Madre?

Mimy: Les deseo a todas las mamitas del mundo muchas bendiciones. Que lo pasen hermoso con toda la familia. Lo más importante en la vida es la unión familiar. Tony: Quiero decir que las madres son únicas. Este mundo no puede funcionar sin las madres. Madre solo hay una y sacrifican todo para nosotros. Que les den todo el amor posible.

AUTOFICHA

-“Mi nombre es Tony Succar. Tengo 36 años y soy percusionista, compositor y productor musical. La próxima semana lanzaré el álbum debut de mi mamá, Mimy Succar. Este cuenta con colaboraciones de grandes artistas de talla internacional”.

-“Recibí cuatro nominaciones al Latin Grammy en 2019 por mi álbum Más de mí. Me llevé a casa dos premios como Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa, haciendo historia como el ganador más joven en haber triunfado en ambas categorías”.

-“Admiro mucho a Michael Jackson por su profesionalismo y entrega al momento de trabajar en su arte. Gracias a su ejemplo, aprendí la gran importancia del empeño que se debe poner para la creación de música y la búsqueda de la perfección en el producto final”.

