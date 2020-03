Vivió a unas cuadras de Telegraph Avenue, en Berkeley. “Estaba de vago”, recuerda entre risas sobre sus 19 años en Estados Unidos, en tiempos previos a Woodstock. “No era hippie”, aclara. Pero llegó a ver a Jimi Hendrix, que en sus palabras lo “hipnotizó” por sus movimientos y cómo tocaba la guitarra. Bo Ichikawa regresó a Lima y formó el grupo de rock Telegraph Avenue, hace 49 años.

Walo Carrillo, Alex Nathanson, Chachi Luján y Bo Ichikawa vuelven a los escenarios. La cita es el jueves 12 de marzo en el Jazz Zone de Miraflores, a las 10 p.m. Entradas en la plataforma web Joinnus. Tendrán como invitados especiales al saxofonista Jean Pierre Magnet y a Tavo Castillo de Frágil. Prometen interpretar clásicos como “Something Going”, “Happy” y “Sungaligali”.

En el escenario había seis amplificadores para la guitarra y otra cifra igual para el bajo. Y dos columnas de parlantes en los extremos. De pronto, ya no se escuchaba la voz y la guitarra sonaba como en una radio de transistores. Minutos antes el animador del concierto había anunciado que era “el mejor equipo de California, de Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo”. Pero falló en pleno concierto de Jimi Hendrix. Bo Ichikawa estaba en primera fila y asegura que este episodio fue motor para más adelante crear su propia empresa de sonido que lleva su apellido.

Es una florería. En la ventana tiene pegado un sticker que dice Ichikawa. Es la esquina de Camaná con Ocoña, Centro de Lima. Al frente están las casas de cambio de moneda extranjera y a una cuadra la plaza San Martín. De la trastienda sale, sonriente y cauteloso, Bo Ichikawa, de padre japonés y madre hija de japoneses. Y revela que él nació en la cuadra 17 de la avenida Brasil, en casa.





¿Cuál es la razón para este nuevo regreso?

Alex Nathanson viene de California, Estados Unidos, y estará un tiempito. Con Walo Carrillo ya hemos tenido un ensayo y con Chachi Luján ya nos habíamos reunido un par de veces.





¿Pervive la mística?

Chachi, Walo y yo ya hemos ensayado y se siente buena fuerza y comprensión.





¿Cómo fueron los años de furor de Telegraph Avenue?

Había energía y fervor por la música nueva que proponíamos. Tampoco éramos muy populares. Tocábamos mayormente en reuniones de promoción de los colegios, en la Concha Acústica del Parque Salazar, en los clubes de leones.





¿Era realmente una movida rockera?

Sí, lo era. Nosotros tocábamos rock del tipo inglés, también influencia de California y lo latino.





Cuenta la leyenda que iban a telonear a Santana.

Así dijeron, pero realmente no hubo ningún contrato, nada (risas). Era un rumor.





¿También fue un rumor que el gobierno militar influyó negativamente en el rock?

En cierto sentido, la dictadura no apoyaba la música, al menos del tipo que nosotros tocábamos. Los medios mayormente querían imponer la música folklórica y denigraban a los músicos que hacíamos este tipo de música.

(Ángela Ponce/GEC)





¿Qué decían?

Barbaridades como por qué nos vestíamos así, por qué teníamos el pelo largo, por qué esa jerga, por qué cantan en inglés, algunos decían que éramos agentes de la CIA, otros decían que debían fusilarnos (risas). Decían que los ideales de paz, amor, libertad eran raros, que eran ideas individualistas que estaban perjudicando a la juventud.

¿Eso mató al rock de esa época o fueron los mismos grupos que no persistieron?

No sabría a quién echar la culpa. Muchos entraron a la universidad y al trabajo, y ya no tuvieron tanto tiempo. Pero siempre hay nuevas generaciones. Hoy existe bastante optimismo para dedicarse a la música. En esa época sí era difícil.





Y estudiaste Ingeniería Económica en la UNI.

Unos ciclos. Pero al final me interesó la parte técnica del sonido. Ver a Jimi Hendrix, Santana y Joe Cocker me cambió. Me pasó algo curioso en California. Una persona me dijo: “Este grupo recién inicia. Es la primera vez que toca en un concierto gigante. Si toca bien, se irá arriba y lo conocerán en todo el mundo, incluso en tu país”. Se trataba de Santana. Terminó la primera canción y todos los chiquillos deliraron. “Se fueron para arriba, los vas a conocer dentro de un año en tu país”, me volvió a decir entre risas. Y fue verdad.





Le faltó predecir que tu grupo sería voceado para estar ahí.

(Risas). Sí pues. Volví a Lima y formamos Telegraph Avenue con Jerry Lam de Los Belkings y Walo Carrilo, que en ese tiempo tocaba en Los Hollys. Sumamos a Chachi Luján y debutamos en Pueblo Libre, y a la gente le gustó.





¿Y por qué no siguió el grupo?

Diversos factores, agotamiento y no había mucha promoción.





Pero años más tarde publicaste “En setiembre del 86”, como Bo, que fue una canción muy popular. ¿Cómo así se dio?

Hice una sola canción e hicimos muchas más giras que con Telegraph Avenue, que sacamos varios discos (risas).





¿Por qué no seguiste?

Agotamiento también. Duró unos dos años.





¿Hoy es un mejor tiempo para la música?

Hay un montón de músicos increíbles, se ha progresado bastante. Pero cada época tiene sus cosas buenas y malas. En nuestra época quisimos ser innovadores.





¿Y qué de bueno tuvieron los 80?

Se hizo lo que se pudo. En mi caso, traté de ser original, de no parecerme a los argentinos, que todo el mundo los seguía.





¿Ya piensas en los 50 años de Telegraph Avenue para 2021?

Esperamos hacer un concierto o sacar alguna grabación.





Muchos ubican a Telegraph Avenue entre las mejores bandas del rock peruano.

Con que a una persona le guste es suficiente y lo agradezco.





AUTOFICHA

- “Tengo 69 años. Me llamaba Juan Carlos, pero tuve que cambiar a Juan por un tema con las partidas. Mis apellidos son Ichikawa Muramatsu. Pero desde chico me dicen Bo. Nací en Lima, en la avenida Brasil, en mi casa. Mi mamá no llegó a la Maternidad (risas)”.

- “Estudié en la UNI Ingeniería Económica, unos ciclos, y de ahí me dediqué a trabajar con los equipos de sonido, desde la década del 80, y aquí en la florería. Con Telegraph Avenue he publicado tres discos. Como Bo saqué un vinilo 45, y luego ya no saqué más discos”.

- “En música, siempre vuelvo a Cream, Zeppelin y a los Beatles. Quizás más adelante recopilaremos algunas canciones y haremos un disco con las mejores, podría ser la celebración de los 50 años de Telegraph. Tal vez hasta publicamos algunos temas nuevos. Hoy alquilo sonido, iluminación y pantallas”.