Actores de voz declaran el fin de la huelga que afectaba a conocidos videojuegos

La huelga de actores de voz de la multimillonaria industria de los videojuegos llegó a su fin después de más de 12 meses desde que adoptaron esta medida en busca de mejoras salariales y laborales.

Los miembros de SAG-AFTRA, la organización que representa a la mayoría de los actores, artistas y locutores, anunciaron que sus miembros han ratificado un acuerdo que estipula una mejor compensación y condiciones para su trabajo en los juegos, informa Polygon.

El SAG-AFTRA llegó a una serie de acuerdos con compañías como Activision y Electronic Arts en septiembre, y la junta aprobó los términos en octubre.

El acuerdo incluye pagos de bonificación por las sesiones de grabación, que se realizarán en el lanzamiento del proyecto. Los empleadores también deben trabajar con la organización en general en soluciones y medidas preventivas para el estrés vocal, un problema importante para los artistas de doblaje.

Como se sabe, los actores de la voz se declararon en huelga en octubre de 2016, tras casi dos años de negociaciones contractuales fallidas con algunos de los principales editores de juegos. Junto a Activision y EA, otras compañías afectadas incluyen Take-Two Interactive y Square-Enix, hecho que provocó la falta de algunas voces populares en los juegos como 'Metal Gear Solid', 'Life is Strange: Before the Storm' o 'Mass Effect'.