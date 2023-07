Durante el Mobile World Congress (MWC) Shanghái 2023, en China, Huawei se lució con todas sus actividades bajo el lema “GUÍA para el mundo inteligente”. Uno de los temas impostergables a tratar fue la inteligencia artificial (IA) y su impacto.

César Humberto Funes, Vicepresidente de Relaciones Públicas de Huawei Latinoamérica, resalta que su compañía “es una impulsora de la Inteligencia artificial desde hace mucho tiempo”. La inteligencia artificial ha estado presente desde que lanzaron sus dispositivos con cámaras sofisticadas que ayudaban a identificar si había sol de frente o si era de noche, hasta softwares que te permiten acomodar el lente de cierta manera.

“Otra área muy importante es, por ejemplo, la que concierne a los teleoperadores”; y en ese sentido agregó que a través de alertas pueden identificar potenciales problemas como la interrupción de red, corte de fibra u otra circunstancia que afecte el servicio.





¿No reemplazará a los humanos?

No, no va a reemplazar a los humanos, va a generar otro tipo de actividades y dejar atrás algunas muy repetitivas que va a ser más fácil que las hagan las máquinas. Un ejemplo muy sencillo es cómo se fabricaban los coches antes: con la mano, ahora son las máquinas. Eso no reemplazó el trabajo de toda la industria automotriz. Ahora hay mucho diseño, ciencia de datos, análisis de información, e inteligencia de negocios que las máquinas no pueden hacer todavía. Eventualmente, lo que hay que hacer es obtener más habilidades y mejorarlas.

Se tiene miedo a la inteligencia artificial

Yo diría que hay desconocimiento, no tendría que haber miedo.

¿Por qué?

Porque la inteligencia artificial no es mala, está hecha para mejorar la vida de las personas y de los procesos, y para impulsar la vida digital del mundo.





