El viejo dicho indica que, si se ve como pato, nada como pato y grazna como pato... es entonces un pato. Sin embargo, esta frase que tanto repetían los abuelos probablemente resulte obsoleta si la aplicamos a la nueva tendencia de “escribir textos” a través de la Inteligencia Artificial (IA).

El entrecomillado no es gratuito. La controversia alrededor de los textos literarios que se publican utilizando exclusivamente IA va en aumento. Decenas de páginas escritas en cuestión de minutos: cuentos, novelas, poemas que ven la luz gracias al ChatGPT.

Libros al instante

No es la única pregunta que surge con este nuevo género producto de la IA y de la incesante revolución tecnológica que caracteriza esta parte del siglo XXI. Porque, vamos ¿qué sucederá con los escritores como autores originales, únicos?

Antes de intentar responder, conviene conocer el proceso creativo detrás de estos libros que se venden principalmente en Amazon.

El estadounidense Brett Schickler compuso un volumen electrónico de cuentos para niños utilizando ChatGPT trabajando bloques de texto a partir de indicaciones simples como “escribe una historia sobre un padre que le enseña a su hijo sobre educación financiera”.

Afinando indicaciones como esa, logró redondear un libro de 30 páginas que le tomó solo unas horas terminar y que tituló “The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing”, que se ofrecía en Amazon por poco más de 2 dólares y animó al autor -que nunca tuvo en sus planes convertirse en escritor- a seguir publicando.

Según Reuters, a mediados de febrero del 2023 había más de 200 libros electrónicos en la tienda Kindle de Amazon que incluían a ChatGPT como autor o coautor, una tendencia que va en alza.

Schickler no es el único, se trata de una de las tantas personas que se han sumado a una ola que sigue ganando tamaño. Incluso en redes sociales como YouTube, TikTok y Reddit circulan decenas de tutoriales para crear textos en pocas horas, recurriendo la IA.

Un autor llamado Frank White creó una novela de 119 páginas llamada “Galactic Pimp: Vol. 1″ en 24 horas y mostró todo el proceso en un video de YouTube. ¿De qué trata la novela? Según se lee en la descripción de Amazon, cuenta los enfrentamientos de facciones alienígenas en la galaxia Volli Red Star que luchan por un burdel con personal humano. Cuesta tan solo 1 dólar.

En el video de YouTube, White asegura que cualquier persona con los medios y tiempo puede crear 300 libros de este tipo al año utilizando IA.

Mientras tanto, en el Perú...

El conocido influencer en temas de tecnología Arturo Goga anunció en sus redes que había creado un libro de fábulas utilizando IA, incluyendo las ilustraciones que acompañaban su historia.

Goga compartió la noticia el 3 de abril de esta manera: “Fábulas Peruanas Co-creadas con AI”, 11 fábulas con personajes memorables, criaturas fantásticas y enseñanzas para niños de 7-14 años. ¡El primer libro de fábulas peruanas con IA! Y detalló, además, el proceso y las herramientas que empleó.

“Usé GPT-4 para generar ideas, pidiendo: ‘créame una historia basada en tradiciones peruanas que tenga que ver con el mar, donde los protagonistas sean un tío y un sobrino. Incluye personajes fantásticos del tipo “x”, y durante la historia, el tío debe sufrir un accidente, dejando una frase memorable al sobrino’. Inspirándome en las ‘36 situaciones dramáticas’ de Georges Polti, diseñé la estructura de trama para las 11 fábulas. Luego, trabajé junto al AI para dar vida a estas historias únicas”, explicó en Twitter.

Goga cuenta que una vez que la IA le entregaba el texto, él le pedía -si lo consideraba necesario- que la reescribiera a través de nuevos comandos. Una vez creadas las fábulas, generó las ilustraciones con otra IA, Midjourney.

El libro “Fábulas Peruanas Co-creadas con AI” ofrece historias para niños con narrativas estructuradas y personajes e ilustraciones aparentemente originales, Se vende en Amazon.

¿Quién es el autor?

La línea es delgada y la controversia es global, planetaria. Existe preocupación por la propiedad intelectual y los derechos de autor sobre las obras generadas vía IA. Lo que sí está claro, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es que la mayoría de legislaciones a nivel mundial -incluida la del Perú- exigen como requisito para que las obras puedan ser cauteladas por las leyes de derechos de autor que sean “expresión del intelecto humano”.

Si bien la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi señala que actualmente el panorama legal no es del todo claro, se debe establecer si la obra fue creada por humanos o con la “asistencia” de alguna inteligencia artificial o, si en el proceso, “no ha existido intervención o participación humana, siendo únicamente resultado aleatorio ‘generado de manera autónoma’ por medios tecnológicos tales como una IA... En esa línea, no existiendo participación de una persona natural en el proceso de creación, sino una IA, esas obras no serían protegibles bajo el actual sistema del derecho de autor”.

Finalmente, reflexionan si corresponderá a los gobiernos de cada país establecer parámetros mínimos que deberán tener esas obras creadas por seres humanos, ya sean asistidas o generadas en su totalidad por la IA.

El factor humano

La pregunta cae de madura y la incertidumbre se justifica, como suele suceder cuando surge un gran cambio tecnológico. Lo nuevo siempre es visto como amenaza para el status quo, pero en la historia de la literatura, como en la del arte, abundan los terremotos conceptuales, producto de vanguardias que cambian súbitamente las reglas del juego, que son casi la norma de la modernidad, hasta que cada innovación encuentra su lugar en la tradición o simplemente desaparece pasado su gran momento.

Para el educador y escritor David Roca Basadre, que recientemente publicó ‘Ardientes Anhelos’, los textos creados por IA pueden resultar atractivos a consumidores ocasionales, quizás ávidos de novedades, pero difícilmente a quienes buscan o cultivan lecturas de mayor calado.

“Es probable que para los lectores menos acuciosos esas publicaciones basten. Pero, por experiencia, puedo decir que la IA no sólo no es perfecta, sino que comete tremendos errores que el lector avisado puede detectar. En suma, no creo que ese tipo de literatura afecte a los autores y editores que garantizan sus fuentes o son ‘dueños’ de reflexiones originales. Si hablamos de la creación literaria, esta tiene una dosis de subjetividad que, sin el aporte de las emociones que el robot no tiene, es imposible de recrear”.

En cambio, el poeta y gestor cultural Alex Alejandro ve como una oportunidad el uso de la IA .

“Hoy existe una fuerte discusión sobre las IA, pero al margen de ello, es una realidad que va a cambiar parte de las industrias culturales. Actualmente, muchos manuscritos terminan siendo cambiados en alguna medida de forma y fondo por sus editores antes de ser publicados. Y eso no quita la autoría a los escritores para atribuírsela a los editores. Lo veo como una ventana de oportunidad para la industria del libro, no solo para los autores”.

Lo que sí queda claro, en todo caso, es que la presencia de las IA seguirá aumentando en la vida de los seres humanos y no hay forma de evitarlo. Lo mejor entonces, como siempre, es estar preparado para el futuro y adaptarse a las nuevas tecnologías.