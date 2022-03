5 Mitos y verdades sobre el cambio de divisas online

Se sabe que la transformación digital en el sector financiero ha ingresado con propuestas atractivas para todos los usuarios. No obstante, el cambio de divisas a través de una página web o una app puede generar desconfianza ya sea al público empresarial o particular. Sin embargo, ¿salir con el dinero a la vía pública no resulta más peligroso? Sería cuestión de evaluar los factores de riesgo que asume el cambista (o casa de cambio física) y el usuario en una ciudad donde la inseguridad ciudadana es el pan de cada día.

Es por ello que Javier Pineda, CEO de Billex, plataforma digital peruana que -a través de un fideicomiso- conecta a personas y empresas para comprar y vender dólares, revela los mitos más comunes sobre realizar operaciones de cambio de divisas y las verdades detrás de cada uno de ellos.

MITO #1: “No es seguro, no encuentro garantía que me llegue el dinero”

VERDAD: Las fintech de cambios de divisas que trabajan aliadas a entidades financieras como bancos y obtengan una suscripción con un fideicomiso, como el caso de Billex, evita al 100% que el dinero se pueda perder durante la transacción.

MITO #2: “Demora mucho más que una casa de cambio tradicional”

VERDAD: La propuesta de muchas fintech dedicadas al cambio de divisas es realizar la transacción en minutos, Billex por ejemplo, lo realiza en un margen de 30 minutos inclusive a cuentas en otros bancos.

MITO #3: “Cobran costos adicionales al tipo de cambio”

VERDAD: El tipo de cambio negociado es el costo final que se deberá asumir, no deben existir cargos adicionales a la operación.

MITO #4: “No tienen un precio competitivo”

VERDAD: Todas las fintech de cambios de divisas compiten con un tipo de cambio competitivo que puede ser muy similar o mejor a la de un cambista o casa de cambio física.

MITO #5: “No recibes una atención personalizada”

VERDAD: El servicio al cliente no se deja a un lado en este tipo de negocio. Por el contrario, es trabajo del día a día fidelizar a la mayor cantidad de clientes para que siempre piensen en regresar y exista una frecuencia segura en las operaciones. Es por ello que, la atención uno a uno fue uno de los gatilladores más importantes para el crecimiento de Billex.

Sobre BILLEX

Billex es una fintech peruana con operaciones desde el 2017. Pioneros en establecer un modelo de negocio en el Perú respaldado por un fideicomiso que permite a las personas y empresas realizar operaciones de cambio de divisas de la forma más segura, eliminando cualquier tipo de riesgo. Además, su servicio garantiza ahorros en cada transacción, rapidez y un servicio de atención exclusiva para sus clientes. Asimismo, la plataforma permite vincular a las empresas para que comparen y vendan divisas entre sí ofreciendo un tipo de cambio muy cercano al interbancario.

Es la única plataforma que cuenta con transacciones directas en los seis principales bancos del país: BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank, Banco Pichincha y Banbif.

Estas ventajas, permiten que Billex, a diferencia de una casa de cambio digital, opere con la misma seguridad que garantiza un banco tradicional, operando a través del fideicomiso que garantiza los fondos de las empresas y además cuenta con proveedores de liquidez que le permiten atender los requerimientos del mercado.