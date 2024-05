“Plata como cancha” es una célebre frase que patentó el hoy gobernador de la región La Libertad, César Acuña.

Una cuenta corriente en azul producto de sus múltiples negocios como los del sector Educación, le permiten tener, a diferencia de millones de peruanos, una situación holgada con ciertos lujos.

Uno de ellos, que llamó la atención en la capital liberteña, fue la compra de un lujoso coche de la marca Bentley, el mismo que estaría valorizada arriba de los 300 mil dólares (más de 1 millón de soles).

“Creo que haber trabajado 43 años y darse un gustito con su trabajo, creo que lo merezco. Lo importante es que no es producto de la corrupción, no es producto de negociar obras, es producto del esfuerzo del trabajo”, afirmó a Canal N.

Los ciudadanos de esta región esperan que Acuña también tenga ese optimismo para combatir con mayor firmeza la delincuencia que azota la región. Recientes informes revelan la escasa ejecución de gasto en este rubro.

Lo mismo se advierte en la lucha contra el dengue, ya que hasta el momento solo ha destinado el 23.1% del presupuesto regional para salud de más de S/29 millones, según un reporte del MEF.

Datos

En tono irónico, el también propietario del partido Alianza para el Progreso deslizó la posibilidad de adquirir otra unidad de alto costo.

“Quizás no me voy a quedar ahí y me compro algo más, una avioneta”, dijo entre risas.

Según un informe sobre las familias más ricas del Perú, Acuña tiene un patrimonio de 470 millones de dólares (más de S/1,823 millones).

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO