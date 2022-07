Aunque recién haya lanzado su nueva temporada en Netflix, es posible que se acerque el final de “The Umbrella Academy”. Según Steve Blackman, creador y productor de la serie, es posible que la serie acabe tan pronto como la cuarta temporada.

Aunque Netflix no ha pedido una renovación para nuevos episodios, Blackman, según una entrevista que dio a la revista The Wrap, está observando cómo van las cosas:

«Para mí, y esto es inevitable, nos estamos acercando a la etapa final. No me veo pasando de la cuarta temporada en este momento. Hay que tener cuidado, y no pienso hacer la misma historia una y otra vez. Es un verdadero reto reinventar esta historia cada vez y estoy seguro de que tengo una última idea para hacerlo. Por eso pienso que podríamos tener un gran final de la serie con la cuarta temporada. No digo que no pueda hacer más, pero cuatro temporadas me parecen un tiempo razonable para satisfacer plenamente a los fans.»

Por ahora, Blackman está a la espera de Netflix para obtener su aprobación. Mientras tanto, la plataforma está viendo la recepción de la tercera temporada para dar el si o no. En cuanto a audiencias, la serie de superhéroes ha estado en el Top 10 desde que salió.

The Umbrella Academy concluiría en su cuarta temporada. (Foto:Netflix)

“The Umbrella Academy” solo está disponible en la plataforma de Netflix.