Too Hot to Handle se ha convertido en el reality más visto de Netflix. En este programa de citas, un grupo de solteros se ponen a prueba para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico. Si resisten las tentaciones, son recompensados, pero si ceden a la tentación, ven reducidas las ganancias de un precio grupal que asciende a 100.000 dólares.

La primera temporada del show creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett, cuenta con 8 episodios y se estrenó el pasado 17 de abril en Netflix. Pero desde aquella fecha, no cabe duda que Francesca Farago se ha convertido en el personaje favorito.

La modelo ha sido catalogada como la mejor jugadora del programa, ya que a pesar de las travesuras que realizó a lo largo de esta temporada, finalmente llegó a ganar el tan ansiado premio junto a Harry, Sharon, Rhonda, David, Chloe, Kelz, Nicole, Lydia y Bryce. Cada uno se llevó 7500 dólares.

En una entrevista con TVLine, Francesca Farago ha dicho que no se arrepiente de nada e incluso recordó lo momentos más atrevidos y polémicos en Too Hot to Handle.

¿QUÉ HIZO FRANCESCA DURANTE LA PRIMERA TEMPORADA?

EL PRIMER BESO

El primer beso de Francesca y Harry (Foto: Netflix)

Francesca y Harry fueron la primera pareja en romper las reglas, costándole al grupo $ 3,000, pero ella asegura que eso era inevitable. “Debido a que Harry y yo nos conectamos rápidamente, todos esperaban que rompiéramos las reglas primero”, dice ella. “Fuimos tan fuertes desde el primer día. No entré en la competencia pensando que sería la primera persona en romper las reglas. Solo pensé: ‘Si quiero besarlo, voy a besarlo’ ".

EL BESO DE LA VENGANZA

El beso de la venganza entre Francesca y Haley (Foto: Netflix)

Furiosa con Harry por mentir sobre quién fue el primero en romper las reglas, Francesca buscó vengarse de sus compañeros, así que gastó otros $ 3,000 en un beso con Haley. “Definitivamente siento que eso era necesario”, dice Francesca. “Fue fácil para ella y para mí tomar esa decisión porque realmente no estábamos formando amistades fuertes con nadie más en la casa en ese momento. Sentíamos que nadie se estaba tomando el tiempo para conocernos, y realmente queríamos remover la olla. Además, Haley es hermosa, así que fue divertido besarla. Fue un ganar-ganar para mí ".

LA MENTIRA SIEMPRE SALE A FLOTE

Haley y Francesca decidieron ocultar su beso, pero fueron delatadas por Lana (Foto: Netflix)

Haley y Francesca decidieron ocultar la verdad sobre el beso que se habían dado, pero nunca imaginaron que Lana las iba a delatar, así que esto ocasionó que todos en la casa se sientan realmente furiosos con ellos y ahora ya se ha convertido en una anécdota muy graciosa.

“Haley y yo lo pasamos muy bien juntos. Disfruté viéndola mentirle al grupo. Fue muy difícil contener mi risa. Éramos como socios en el crimen”, contó la modelo.

LA MUESTRA DE LA FORTALEZA

Kori invitó a una cena a Francesca, pero la modelo demostró que era fuerte y no gastó dinero (Foto: Netflix)

En el capítulo 7, Francesca acepta la invitación de Kori. Todos pensaron que iban a perder una buena suma de dinero, ya que esperaban que rompan las reglas. Sin embargo, fue todo lo contrario y sorprendieron a más de uno.

“Todos pensaban que iba a caer de inmediato, pero le demostré a todos que era muy fuerte para poder avanzar y no seguir gastando dinero”, contó .

LA PAREJA DEL TERROR

Francesca y Henry lo vuelven hacer y pierden dinero (Foto: Netflix)

A lo largo de la temporada, Francesca y Harry gastaron al rededor de 20 mil dólares y en el episodio seis, la pareja no pudo aguantar las ganas de tener un contacto, así que realmente hicieron lo que ellos querían y esto les contó 6 mil dólares más.

“Él no quería romper las reglas algunos días, y yo fui quien realmente se preocupó por otros días. Honestamente, esperamos tanto como pudimos, pero hubo momentos particulares en los que simplemente no pudimos esperar más. Y estábamos como, 'A la mierda. Hagamos lo que tenemos que hacer. Sabíamos que todos iban a estar molestos con nosotros, pero lo que sea. No vine aquí para hacer amigos", explicó la modelo.

ADIÓS AL EGOÍSMO

Francesca y henry decidieron dejar el egoísmo de lado (Foto: Netflix)

Casi al final de la temporada, Francesca y Harry tuvieron la oportunidad de redención, así que les permitieron parar una noche juntos en la suite privada, pero sin tocarse, para recuperar los 32 mil dólares que ya les habían descontado.

“Fue muy difícil. Definitivamente hubo momentos en los que pensé: Estas personas no necesitan el dinero. Pero realmente habíamos aprendido mucho, y no se trata solo de nosotros. No queríamos ser egoístas. Así que jugamos algunos juegos, jugamos a las escondidas, él se ató a una silla en un punto, y simplemente terminó funcionando. ¡Probamos que todos estaban equivocados!".

CASI TODOS GANARON

Al final de la temporada, 10 de los participantes ganaron el premio mayor (Foto: Netflix)

En los momentos finales se sintió la tensión del momento, ya que Madison y Kori fueron eliminados por no crecer a lo largo del programa.

Los 10 concursantes que quedaron fueron los ganadores del gran premio, así que cada uno se repartió 75 mil dólares.

“Cuando me puse de pie primero, y luego Harry se puso de pie después, dije: ‘¡Sí!’”, Dice ella. “Me sentía como una persona nueva, y sabía que Harry también había crecido mucho. Hubo algunos otros que también crecieron, pero pensé que el resto de las personas en el grupo no merecían nada de dinero. Me sorprendió cuando todos ganamos. Sé que estamos todos juntos en esto, pero, por supuesto, preferiría que Harry y yo lo ganáramos", contó la modelo.

¿CÓMO VER “TOO HOT TO HANDLE”?

“Too Hot to Handle” se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 17 de abril. El programa tiene ocho capítulos.

