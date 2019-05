"La Reina del Sur" 2x13: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 13 de la temporada 2?

“ La reina del sur ” 2 estrenará su capítulo 13 este jueves 9 de mayo por Telemundo en Estados Unidos y puedes verlo online en las diversas plataformas digitales de este canal de televisión si estas en Norteamérica. Esta segunda entrega de la narcoserie sigue a Teresa Mendoza en su lucha por recuperar a su hija y acabar una vez más con el narcotráfico.

¿Qué paso en el capítulo anterior de “La reina de sur”? Tras estar escondidos en una cabaña, Oleg le hace muchas preguntas sobre Francesco Belmondo a Teresa e inmediatamente le pide a un hacker que investigue todo sobre este personas que se ha convertido en alguien especial en la vida de la mexicana.

Batman no supera la muerte de su familia, aún los sigue llorando y no desiste en encontrar a los culpables de la muerte de sus pequeños hijos. Se encuentra muy paciente esperando la hora indicada para dar el último zarpazo y al fin vengar la muerte de sus seres queridos.



Rocío se encuentra escondida con su hermana Paloma en un hotel luego de matar a Juanito y llama a Teresa para pedirle ayuda ya que se encuentran muy asustadas y desesperadas porque están seguras que los gitanos irán detrás de ella, así que la mexicana no duda en decirle que lo hará.



Sofia logra convencer a Batman de llamar a su mamá y luego de una breve conversación le muestra el mural que ha pintado durante su encierro y le muestra el mensaje oculto que ha dejado, así que Teresa no duda en tomar nota de todos los nombres mencionados, además, logra conversar con el secuestrador de su hija e intercambian algunas palabras.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 13 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Por lo visto en el avance del siguiente capítulo de la segunda temporada de “La reina del sur” Oleg y Teresa logran descubrir la verdadera identidad del secuestrador de Sofia y es "Lupo", así que tienen que investigar todo sobre este personaje.



Las nietas de Cayetana han sido descubiertas y la dueña del hotel ha decidido encerrarla hasta que llegue la policía , así que no dudan en comunicarse con Teresa para que llegué a salvarlas.



En otra parte de las escenas, se ve la anterior vida de "Lupo" como agente especial en Irak.

¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X12?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina a través de Telemundo Internacional. Pero la primera temporada está disponible en Netflix.