Son muchos los fans que recuerdan con nostalgia “Rebelde”, la exitosa serie juvenil creada por Pedro Damian en 2004. La historia de Mía, Miguel, Roberta, Diego, Lupita y Giovanni en las aulas del Elite Way School y como miembros del grupo RBD es una de las más famosas de la televisión.

Han pasado 14 años del final de la historia y muchos de sus personajes son muy recordados, como la archienemiga de Mía, estamos hablando de Sol de la Riva. Ella llegó al colegio para hacer maldades y hacerle la vida imposible a la protagonista.

La actriz que interpretó a la antagonista fue Fernanda Malo o Fuzz como es conocida en el mundo de la música. Ella llegó en la segunda temporada y sin duda compartió muchas escenas con Anahí , ya que sus personajes tuvieron muchos enfrentamientos.

Sol de la Riva fue una chica antipática que se encargaba de hacer sentir mal a Mía. (Foto: Instagram)

Durante esta época de panemia han sido muchos los actores que han recordado los personajes más exitosos que han interpretado y la artista de 35 años no ha sido la excepción, así que a través de las redes sociales recordó aquellos momentos al lado de la inolvidable Mía Colucci.

¿QUÉ DIJO FERNANDA MALO SOBRE ANAHÍ?

Hace unos días, Fernanda Malo realizó un en vivo en Instagram y contó detalles de su carrera como actriz, así que fue inevitable que hablará sobre la época de Rebelde.

La recordada Sol de la Riva revolucionaron las redes al hablar sobre las escenas que compartió al lado de Anahí.

“Anahí es muy divertida, es muy chistosa, entonces nos teníamos que pelear en las escenas y estaba escrito pero de repente me decía una cosa y yo le decía otra, o sea el ‘huele mi champú’ ese es de Anahí, o sea ella se lo sacó y a mí me costaba mucho trabajo porque a veces yo me moría de la risa, o ella porque yo también le sacaba cosas”, compartió la actriz y cantante durante un reciente en vivo que realizó en Instagram.

Tras estas declaraciones, la exRBD no tardó en reaccionar a las bellas palabras que le dedicó su compañera. “Mi @FuzzOficial qué recuerdos. Te adoro”, escribió en Twitter Anahí, desatando la euforia de sus incondicionales fans.

