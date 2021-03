¿Quién hace la voz de Charly Flow cuando canta? Esta es la pregunta más común que los seguidores de la serie se hacen porque bien se sabe que el actor Carlos Torres no ha ejercido en su carrera como actor el canto. Esto significó una desilusión para muchos porque se esperaba que fuese el mismo quien interpretara las canciones.

“La Reina del Flow” es una serie que nos cuenta una historia de venganza. Gira en torno a la compositora Yeimy Montoya, que está en prisión y quien luego al transcurrir la serie se convierte en el motivo de peso para que Charly Flow recaiga de la decisión de tomar el buen camino como cantante y salirse del narcotráfico.

La serie ha sido catalogada por los fanáticos como grandiosa, estando comprometida de principio a fin, tan comprometida que muchos no podían dejar de ver un episodio en absoluto. Esta serie es una mezcla de serie criminal, musical y drama, lo que para muchos ha sido el enganche perfecto por su versatilidad.

En “La Reina del Flow”, Charly es un personaje que ha sido atractivo para las fanáticas. Se caracteriza por ser un hombre egoísta, oportunista y ambicioso, pero muy carismático que, a pesar de no tener la habilidad de componer canciones, su talento para cantarlas es brillante. Sigue leyendo y entérate de la verdadera voz de Charly Flow.

¿QUIEN HACE LA VOZ DE CHARLY FLOW CUANDO CANTA EN “LA REYNA DEL FLOW”?

Alejo se caracteriza por ser romántico y amante de las baladas, su meta es llevar en sus canciones un mensaje de amor y respeto a la mujer a nivel internacional. (Foto: Youtube)

Cuando salió a la luz de que no era el actor Carlos Torres el que cantaba las canciones de Charly Flow en la serie, fue una desilusión y una tristeza para sus fanáticas. Sin embargo quien canta las canciones se ha vuelto muy popular y sus éxitos de la serie han tomado las listas de canciones de todo el mundo.

Quien interpreta las canciones en la serie es Alejo Valencia, quien se ha dedicado al genero urbano desde hace ya varios años. Como cantante, inicio su carrera desde muy pequeño. Ya a los 7 años habría logrado componer sus primeras canciones para ser presentadas en su escuela.

“La Reina del Flow” se ha convertido en una de las series favoritas de los colombianos y demás latinoamericanos, las cifras del rating han estado en el primer lugar versus otras series que podrían hacerle competencia. Una de las canciones de Alejo que se ha vuelto emblemática es Reflejo y Perdóname.

¿QUIEN DA VIDA AL PERSONAJE CHARLY FLOW?

Carlos Torres es quien interpreta a Charly Flow (Foto: instagram/ Carlos Torres)

Quien interpreta a Charly Flow en la serie es Carlos Andrés Torre Rivera, nacido en Barranquilla el 20 de septiembre de 1988. Es un actor de televisión muy reconocido que lleva 10 años trabajando en el medio.

Desde muy pequeño le ha gustó la actuación, además de haber participado como modelo en diferentes campañas. Comenzó su carrera a los 17 años en la novela colombiana “Padres e Hijos”.

Su primer debut en el cine fue en 2013 en la película “Crimen con Vista al Mar”, escrita por el guionista Nicolás Saad y dirigida por Gerardo Herrero. Torres también participó en la telenovela estadounidense “100 días para enamorarnos”.

Algunas otras producciones donde participó son: “Niñas mal”, “Pobres Rico”, “Salas de urgencias”, “Francisco el matemático”, “La reina del Flow” y “Amar y vivir”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La serie sería estrenada en el 2021, aún no se ha confirmado fecha. En enero se estreno el primer Teaser. (Foto: Caracol)

Caracol TV aún no ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de “La reina del flow”, pero será en algún momento de 2021. Para algunos medios, mayo podría ser el mes del lanzamiento. No obstante, aún no hay nada confirmado.

Por lo pronto, puedes ver completa online la primera entrega de la telenovela en Netflix, donde también serían habilitados los nuevos capítulos para América Latina y España tras su emisión original en Colombia.

¿CHARLY FLOW VOLVERÍA EN UNA POSIBLE TERCERA TEMPORADA DE LA REINA DEL FLOW?

Posiblemente la serie de La Reina del Flow solo cuente con 2 temporadas nada más. (Foto: Instagram)

Si bien todavía parece muy adelantado dar una respuesta a que Charly Flow y una tercera temporada de la serie vuelvan o no, la misma Carolina Ramírez compartió algunas publicaciones que sugieren que la segunda será la última temporada de la telenovela.

Al culminar las grabaciones, la actriz subió un video donde indica que “esto terminó como tenía terminar” y luego posteó una fotografía con la siguiente leyenda: “Hasta siempre, amada reina”.