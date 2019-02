Creadores de la serie 'Game of Thrones' revelan qué pasó con el gato de Tommen Baratheon

La octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) empieza el domingo 14 de abril y es importante que conozcas cómo quedó la historia de los protagonistas al final de la anterior entrega, y por qué no, también de los personajes que probablemente no recuerdes. ¿Sabes que sucedió con el gato de Tommen tras la muerte de su dueño?

El nombre de la mascota de Tommen (Dean-Charles Chapman) era Ser Pounce y en la sexta temporada de la serie de HBO saltó a la cama del joven rey cuando Margaery Tyrell (Natalie Dormer) estaba coqueteando con él.

Tommen se suicidó al final de la séptima temporada luego de que su madre, la reina Cersei Lannister (Lena Headey), destruyera el Gran Septo de Baelor con Margaery dentro, y desde entonces no se ha visto a ese gato.

En medio de una conversación con Entertainment Weekly los creadores de Game of Thrones confirmaron que Ser Pounce está muerto.

"Cersei odiaba tanto el nombre 'Ser Pounce' que no podía permitirle sobrevivir. Así que se le ocurrió su (ejecución) más diabólica. La muerte de Ser Pounce fue tan horrible que ni siquiera pudimos ponerla en el aire", dijo David Benioff.

"Si compras el conjunto de cajas de Juego de Tronos súper extendido la muerte de Ser Pounce estará allí. Sólo un episodio entero dedicado a la muerte de Ser Pounce", bromeó Dan Weiss.

Teniendo en cuenta el amor de Cersei por sus hijos, la muerte de su último hijo que le quedaba fue un duro golpe y probablemente el gato le recordaba el destino al que sus acciones empujaron a su hijo, así que no es raro que quisiera deshacerse del animal.

Sin embargo, en 2016, Dean-Charles Chapman, el actor que interpretó a Tommen, imaginó un final más feliz para Ser Pounce. "Ser Pounce debe estar metido en algún lugar. Es un poco una diva. (Risas.) Probablemente esté bebiendo algunos cócteles en algún lugar, tumbado al sol", contó a The Hollywood Reporter.

Por otro lado, los showrunners confesaron que fue un reto grabar las escenas en las que aparecía Ser Pounce. "Realmente no fue divertido trabajar con ese gato. Hay una razón por la que la frase 'como arrear gatos' llegó a existir", dijo Benioff.

"Los perros generalmente hacen lo que se les pide que hagan si son inteligentes y están bien entrenados. Los gatos tienen su propia agenda", agregó Weiss.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Al final de la séptima temporada de Game of Thrones, mientras la reina Cersei Lannister traicionaba a Daenerys Targaryen y Jon Snow, y mientras Littlefinger (Aidan Gillen) era ejecutado en Winterfell (Invernalia), Jon y ‘Dany’ reconocían sus sentimientos y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Sam Tarly (John Bradley-West) descubrían la verdad sobre el ‘Rey en el Norte’.

Por su parte, los White Walkers (Caminantes Blancos) derribaban y cruzaban el muro por su lado más débil.

De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly, la octava temporada de Game of Thrones comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".

"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.

La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada.

El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de "Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.