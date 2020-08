Game of Thrones 8x04 | Durante el tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones ( Juego de tronos en español) 'Dothrakis', 'Inmaculados' y poderosos guerreros de 'Westeros' defendieron con todas sus fuerzas las puertas de 'Winterfell'. Sin embargo, el ejército de los no muertos los superó en número y en fuerza. Cada intento por detenerlos parecía inútil, cada sacrificio parecía en vano, pero finalmente lograron sobrevivir.

Cada personaje demostró su valía y luchó hasta el último minuto de la batalla que cobró miles de muertos, mismos que el 'Rey de la Noche' utilizó a su favor. Entre ellos, 'Edd Tollett', el 'Lord Comandante' de la 'Guardia de la Noche' que murió al salvar a 'Sam Tarly'; la pequeña 'Lyanna Mormont', que recreando la escena de 'David y Goliat' le hizo frente a un 'Gigante'. Por su parte, 'Beric Dondarrion', culpó la misión por la que el 'Señor de la luz' le devolvió la vida tantas veces; 'Jorah Mormont', perdió la vida por defender a su amada 'Daenerys' y 'Theon Greyjoy' también sucumbió, a sabiendas de tener todas las de perder, protegiendo a 'Bran Stark' con su vida.

Cuando todo parecía perdido y el 'Night King' estaba a punto de borrar la memoria del mundo, pero de la niebla y la oscuridad surgió 'Arya Stark' y con una daga de acero valyrio apuñaló al 'Rey de la Noche', provocando que él y todo su ejército, incluido los 'Caminates Blancos' y 'Viserion', se desvanecieran.

TRÁILER DE EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

El cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 6 de mayo

Brasil: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA HBO (Subtitulada) HBO 2 (Doblada al español) MAX

VER ONLINE ​ Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países:

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

Cersei Lannister y Euron Greyjoy están preparados para recibir a sus enemigos (Foto HBO)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Después de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones, Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la última guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.

FOTOS DEL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

Daenerys y sus aliados discuten la estrategia de batalla (Foto: HBO)

Los sobrevientes de la Batalla de Winterfell frente a los caídos (Foto: HBO)

Las embarcaciones de Daenerys se dirigen a Kings Landing (Foto: HBO)

¿Los dragones de Daenerys están listos para la guerra final? (Foto: HBO)

El Norte despide a los caídos en la Batalla de Winterfell (Foto: HBO)

Daenerys da un discurso antes la batalla por el Trono de Hierro (Foto: HBO)