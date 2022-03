Gracias a las producciones que ha realizado Eugenio Derbez a lo largo de su carrera, se ha ganado el cariño del público de diferentes partes del mundo, que ahora está muy emocionado por el misterioso proyecto que ha emprendido respecto a “El Chavo del 8″. Y no es para menos, pues tras ser sacados del aire los programas de Roberto Gómez Bolaños, después de haber sido emitidos durante 50 años ininterrumpidos en México y Sudamérica, el hecho de saber que se está trabajando algo en base a Chespirito ha llenado de ilusión a la gente.

Si bien, el propio comediante compartió en sus redes sociales dos videos del trabajo que estaba realizando: el primero respecto a las grabaciones que se hacían con el actor Juan Frese vestido como aquel niño travieso de la vecindad y el segundo mostrándonos al Chavo dirigirse a él, al final del último clip se menciona que todo iba a ser revelado el 24 de marzo.

Aunque todos esperaban ansiosos la fecha para que se devele el misterio, el creador de “La familia P. Luche” no pudo más y se animó a contar de qué se trata todo. A continuación, la verdad sobre el proyecto que reunió a Derbez y Chespirito.

TODA LA VERDAD SOBRE EL PROYECTO DONDE SALEN EUGENIO DERBEZ Y EL CHAVO

Pese a que muchos estaban seguros de que Eugenio Derbez iba a dirigir una biopic de Roberto Gómez Bolaños, esto no se concretará para tristeza de todos.

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios con relación al último proyecto que subí con ‘El Chavo del 8′ y les había dicho que el 24 de marzo sabrían de qué se trata, pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero decirles, ya no quiero que esperen más. Vayan a verlo a latinocomotu.com, ¡les va a encantar!”, señaló en un video que subió en Instagram.

¿Qué es latinocomotu.com?

Después de que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” dejó el link para ver los pormenores de lo que tanta expectativa había generado, lo que realmente hizo fue mandar a sus seguidores a un link de Dish Latino, una plataforma de televisión de paga en México; es decir, todo se trató de un anuncio publicitario.

Al ingresar al sitio web, sale la siguiente descripción: “DishLATINO, el servicio líder de TV con más canales en español, sabe lo importante que es conservar nuestras raíces y cultura. Es por eso que reunimos a dos de los íconos más queridos por los latinos: El Chavo y Eugenio Derbez”.

Dish Latino puso a dos de los íconos más queridos por los latinos: El Chavo y Eugenio Derbez” en su portada (Foto: latinocomotu.com)

¿Cómo se dio el reencuentro?

El reencuentro entre los comediantes se dio de la siguiente forma: Eugenio Derbez se encontraba en su sillón mirando un episodio de “El Chavo del 8″ cuando de pronto, este personaje lo mira, habla y sale del monitor para conversar con él.

“Eugenio, ¿me sigues viendo como cuando eras niño?”, le pregunta; mientras que el actor de CODA le responde: “¿Chavo?... claro, toda la vida, siempre me has acompañado”, respondió.

Eugenio Derbez mirando un episodio de “El Chavo del 8” (Foto: Dish Latino)

De inmediato, el travieso niño se percata de la cantidad de canales que hay en la plataforma y el comediante le dice: “Ahora hay cientos de canales en español e inglés de fácil acceso, aplicaciones (…). Los latinos hemos llegado muy lejos: nuestras películas ganan premios, nuestra música da la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre: Dish Latino y todo eso por los que dieron los primeros pasos, como tú”.

El Chavo también le responde: “Y como tú”, a lo que Derbez le contesta con el peculiar “eso, eso, eso”. Al final, los dos hacen los mismos ademanes.

Para ver el detrás de cámaras, solamente debes entrar al mismo sitio web. Cabe señalar que para hacer esta escenificación con nuestro recordado personaje, fallecido en noviembre de 2014, se utilizó la técnica de Inteligencia Artificial llamada Deepfake.