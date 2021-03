Verónica Montes es una actriz y modelo peruana radicada en México, muy conocida por su participación en series como “El señor de los cielos”, “La piloto” y “Papá a toda madre”. Si bien, su carrera despegó luego de haber dado vida a ‘La Condesa’ en la narcoserie que protagonizó Rafael Amaya, su vida personal en cuanto a salud no ha sido la mejor, toda vez que padece un mal que cambió su físico y le hizo perder algunos papeles.

La enfermedad se hizo visible en junio del año pasado cuando comenzó a notar cambios en su cuerpo y rostro, los cuales se le hinchaban pese a tener una buena alimentación y hacer una estricta rutina de ejercicios.

“Tienes los síntomas como el de una embarazada, pero sin estar esperando un bebé. Sentía mi cara y cuerpo muy hinchados, tenía antojos incontrolables, estaba irritable. Era desesperante”, señaló a People en Español.

A los 3 años comenzó a trabajar realizando comerciales y siendo la cara de varias marcas. (Foto: Verónica Montes / Instagram)

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE?

Debido a que los malestares eran cada vez más constantes, pues se sentía cansada y sólo quería dormir, fue a un médico que le diagnosticó una afección hormonal conocida como Prolactina, que la hacía retener líquidos en exceso.

“Esta hormona que se llama Prolactina salió demasiado alta; ese era el problema. Es algo que pensé que no existía porque nunca lo había escuchado, pero es algo muy común. Fue muy difícil vivir esa experiencia, no solo el físico, sino por dentro estar viviendo mal”, indicó.

A raíz de que Verónica Montes sintió cómo todo su físico estaba cambiando por completo, algo por lo que había trabajado mucho tiempo, comenzó a sentir mucha inseguridad. “Al verme en pantalla, cuando iba a alguna entrevista o hacia algún zoom en la casa, me veía el doble de lo que estaba. Me afectó mucho la autoestima. Cuando salía me ponía un suéter y unos pants porque no quería que me vieran así el cuerpo”.

Sus primeras participaciones en telenovelas fueron en Amor comprado, Perro amor y Eva Luna. (Foto: Verónica Montes / Instagram)

PERDIÓ CASTINGS

La actriz contó que aunque no podía más debía seguir adelante, por lo que se presentó a las audiciones de nuevas series, pero no obtuvo respuestas positivas.

“En los castings, quizá, pensaban que me operé, parecía que me había puesto algo en la cara de tan inflamada que estaba. No daba el perfil de los personajes o algo pasaba. Si perdí varios castings, quizá por el look, por la apariencia, porque con algunos personajes tenía que verme de alguna manera y, sí, parecía otra”, lamentó.

ACEPTÉ LA ENFERMEDAD

La actriz contó que después de un largo periodo comenzó a aceptar lo que tenía, pues ya no dependía de ella, por lo que ahora busca a poyar a otras mujeres que padecen este mal para que se quieran sin importar su físico.

Ahora, ella se está recuperando y tras ir a un casting volverá a interpretar a un personaje. “Estoy contenta porque después de haber, quizá, perdido tantos proyectos a causa de este problema. Por fin puedo volver al trabajo y estar en la pantalla como me gusta”.