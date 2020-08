Marimar es una de las telenovelas mexicanas más exitosas de los años 90, que tuvo gran popularidad en toda Latinoamérica. Protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo, la ficción producida por Televisa se convirtió en un fenómeno televisivo y hasta la fecha es considerada la producción con mayor impacto internacional en la historia de la televisión mexicana.

El melodrama fue creado por Inés Rodena y producido por Valentín Pimstein para Televisa en 1994. Entre su elenco de primer nivel tiene como antagonistas a Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet.

"Marimar" fue protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo (Foto: Instagram)

La ficción narra la historia de una joven muy pobre que vive con sus abuelos “Mamá Cruz”, interpretado por Ada Carrasco y “Papá Pancho” (Tito Guízar). La inocente protagonista se enamora de un joven rico y se casa con él, pero recibe muchas humillaciones de su entorno. Luego de descubrir que era hija de un hombre millonario, regresa para vengarse.

Su elenco de primera y su cautivadora historia convirtieron a “Marimar” en una joya de la televisión mexicana que nos dejó momentos memorables y varios personajes que tocaron el corazón de miles de personas. Uno de los más recordados es el fiel amigo de Marimar, su perro ‘Pulgoso’. Hoy te contamos el truco que utilizaban los productores durante las grabaciones entre Thalia y la mascota.

Thalía y su inseparable "Pulgoso" (Foto: Instagram)

THALÍA Y EL TRUCO QUE UTILIZABAN DURANTE LAS GRABACIONES CON PULGOSO

Aunque ya han pasado 26 años desde el estreno de la telenovela, el público aún recuerda con mucho cariño a ‘Pulgoso’, la mascota de Thalía en “Marimar”. El perro la acompañó en el proceso de enamoramiento que tuvo con ‘Sergio’, siendo testigo de los sinsabores de su inocente dueña.

En el melodrama, ‘Pulgoso’ tenía la capacidad de pensar y opinar sobre la vida amorosa de ‘Marimar’, quien no lo podía escuchar, pero esto hacía más adorable a la mascota. Carlos Becerril le prestó su voz a este entrañable personaje.

Como se recuerda, Pulgoso es un cachorro encontrado en la calle, un perro mestizo. Según lo reseñado por la prensa en los años 90, cuando se transmitía la telenovela, solía ser muy inquieto y para lograr que mirara a Thalía durante la grabación de las escenas tuvieron que aplicar un peculiar truco.

Carlos Becerril le prestó la voz a "Pulgoso" (Foto: Instagram)

¿De qué se trata? Según cuenta Thalía en una entrevista, el equipo de producción de la telenovela le colocaba salchichas en su cabeza y dentro del pelo para que el perro se mantuviese atento mirándola a ella.

“El entrenador agarraba un trozo de salchicha y me lo ponía aquí (en la cabeza). Y yo sentía que me caían las migajas y el perro me miraba”, narró Thalía en entrevista con la locutora Evelyn Sicairos. La artista mexicana detalló que por esta razón su cabello siempre olía a comida de perro.

Además, Thalía contó que después de grabar la telenovela no volvió a ver a la mascota que se volvió uno de los personajes más querido de la historia.

