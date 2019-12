“El final del paraíso” está en la recta final y poco a poco se van resolviendo los cabos sueltos. Solo faltan dos capítulos para saber cuál será el desenlace de ‘Catalina Santana’, ‘La Diabla’, ‘Albeiro’, ‘Doña Hilda’, ‘El Titi’ y todos los demás personajes que quieren destruir a ‘Yésica Beltran’ que se encuentra en la cumbre del poder y parece indestructible.

En la emisión del capítulo 80, una noticia ha preocupado a la madre de ‘Cata’, ya que el médico de cabecera aseguró que ‘Albeiro’ se estaba dejando morir, que había caído en un estado de inconsciencia voluntariamente y todo esto se debería a que no tiene a sus hijos a su lado ni a la mujer que ama.

Fabián Ríos es el actor colombiano que le ha dado vida a ‘Albeiro’ durante las cinco temporada de “Sin senos sí hay paraíso” que se estrenó en 2008 bajo el nombre de “Sin senos no hay paraíso” y ha logrado gran éxito a nivel mundial que los fans no pueden creer que esta serie de Telemundo acabará para siempre.

El intérprete de 39 años ha dado una entrevista a la revista People en Español y habló sobre el final de la telenovela y lo que siente por esta etapa que está por cerrarse.

Fabián Ríos se siente muy agradecido con 'Albeiro', el personaje que ha interpretado desde el 2008 y lo ha llenado de muchas satisfacciones (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO FABIÁN RÍOS SOBRE EL FINAL DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

Fabián Ríos ha interpreta a ‘Albeiro’ desde el 2008 y asegura que este personaje le ha dado los mayores recuerdos y mucha felicidad. Además, siente que dio lo mejor de sí para volver exitosa la historia creada por Gustavo Bolívar.

“Creo que es algo maravilloso para todos porque dimos lo mejor de cada uno en cada temporada. Creo que dejamos un gran legado para todas las personas que vivieron con nosotros ese desempeño de cada uno de los personajes y de la historia. Nos deja gratitud, nos deja muchas cosas hermosas. Para mí es más que suficiente con esta temporada que llega a su fin y pienso que vienen cosas mucho más hermosas, pero sobre todo en mi corazón queda mucha gratitud por esta serie”, asegura el actor a la revista People en Español.

Además, ha contado que es lo que siente tener que despedirse de este personaje que lo llevó a alcanzar el éxito y cumplir muchas de sus metas.

“Simplemente es gratitud. Para mí fue un personaje maravilloso que me dio cosas solo hermosas y creo que siempre esperé tener la oportunidad de volver a interpretarlo desde el 2008 cuando hice Sin senos no hay paraíso y se me dio la oportunidad en el 2016 cuando decidimos dar ese sí rotundo en Telemundo y lanzarnos para la raya, que fue la primera serie de esta saga con Catherine Siachoque y obviamente Carolina Gaitán. Hoy estamos viviendo todo ese esfuerzo y todo ese fruto maravilloso que iniciamos con ese riesgo grande, pero hermoso”, explicó el intérprete.

Fabián Ríos ha dicho que va a extrañar mucho la historia que fue casi real durante estos 10 años. Esta muy feliz de haber sido el protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” y confía en Dios que pronto vendrán nuevos proyectos. También extrañará a todos los compañeros que han sido parte de la producción.

Por último, el actor colombiano ha dicho que ‘Albeiro’ le ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas mucha gratitud y mucha disciplina hacia un proyecto hermoso y hacía un personaje que a nivel personal y profesional que le ha dado satisfacciones inmensas e inolvidables.