No hay duda alguna que Gokú es uno de los personajes de anime más populares de la historia y uno de los más fuertes también. En este punto de “Dragon Ball Super”, Gokú podría vencer a todos los villanos de “Dragon Ball Z” sin utilizar ninguna de sus transformaciones. Sin embargo, no podría vencer al único que lo sigue acompañado hasta ahora: él mismo.

Cuatro años después del final de “Dragon Ball Z”, la vida de Gokú entró en un nuevo capítulo con la llegada del Dios de la Destrucción del Universo 7, Bills. La batalla de Gokú con Bills obligó a sus compañeros Saiyajin a participar en un ritual que lo transformó en el mítico Dios Super Saiyajin.

Luego de eso, asimiló este nuevo poder para llegar a transformarse en el Super Saiyan Blue y posteriormente entrenar con Whis para llegar al Ultra Instinto. A pesar de todo esto, siempre ha tenido la misma actitud que cuando era un niño, tomando decisiones cuestionables a lo largo de toda la franquicia.

En ocasiones, sus decisiones afectaban su propia vida o la de sus amigos más cercanos sin causar repercusiones mayores, pero en otros momentos por su culpa casi a muerto, asesinado a sus compañeros o haber condenado a toda la existencia a su extinción. Según CBR, estos son 10 momentos en el que mayor enemigo de Gokú ha sido él mismo.

10 VECES QUE GOKÚ FUE SU PEOR ENEMIGO EN “DRAGON BALL”

Gokú sin saberlo asesinó a su abuelito Gohan (Foto: Toei Animation)

10. Cuando mató a su abuelito Gohan

Siendo pequeño, Gokú fue criado por Gohan, un anciano que no conocía nada de la raza de los saiyajins, así que no tenía ni idea que ellos, al tener cola y ser expuestos a la luz de la luna, podían transformarse en un mono gigante que destruía todo a su paso. Sin saberlo, esto pasó y mató a su propio abuelo, obligándolo a vivir solo en el bosque hasta que conoció a Bulma.

9. Cuando le perdonó la vida a Piccolo

Considerado como uno de los primeros y más grandes villanos de “Dragon Ball”, el demonio Piccolo regresó en forma de su nueva reencarnación, Piccolo Jr. Al ser derrotado por Gokú a duras penas, Kamisama iba a matarlo, a pesar de que eso haría que las Esferas del Dragón desaparecieran. Gokú lo impidió, pero esta vez tuvo suerte que más adelante Piccolo se convirtiera en uno de sus mejores amigos.

8. Cuando le perdonó la vida a su hermano Raditz

Raditz se presentó frente a Gokú raptando a su hijo Gohan, clamando que era su hermano de otro planeta. Cuando Gokú lo tenía de la cola, atrapado contra el piso, este pidió misericordia y Gokú se lo concedió. Si no hubiera hecho eso, tal vez no hubiera tenido que sacrificarse al sostenerlo para que Piccolo lo matara.

Vegeta fue salvado por Gokú. Krillin casi lo mata (Foto: Toei Animation)

7. Cuando le perdonó la vida a Vegeta

Si no hubiera sido por la ayuda de Krillin, Gohan y Yajirobe, Vegeta hubiera matado a Gokú sin problemas. Cuando ambos se quedaron sin energías para pelear, Krillin estaba dispuesto a matar al Príncipe de los Saiyajins, pero Gokú le pidió que no lo haga. Su lógica era que se recuperen para poder pelear otro día, aunque esto más adelante significó la muerte de muchos de sus amigos y el casi fin de la galaxia.

6. Cuando le dio a Freezer parte de su energía

Luego de su primera gran pelea en Namek, Gokú en modo Super Saiyajin derrotó al villano y simplemente le pidió que “no volviera a hacer maldades”. Este le dio la espalda, pero luego de ver que su enemigo estaba moribundo, le entregó un poco de energía para que sobreviviera. Esto casi le cuesta la vida a Gokú, porque le envió un último rayo de Ki en su dirección.

5. Cuando lloró al costado de Broly

Si bien la trilogía de Broly ya no es canon, la historia aún es recordada con cariño por los fans más veteranos. Aquí, Gokú (sin saberlo) creó a uno de los villanos más poderosos de todos, llorando al costado de su cuna y provocando esa ira que se convierta en el Legendario Super Saiyajin.

El Legendario Super Saiyajin, Broly, se enojó con Gokú por llorar tanto de pequeños (Foto: Toei Animation)

4. Cuando se retiró de los juegos de Cell

Si bien los juegos de Cell fueron criticados por muchas personas, la decisión de Gokú de retirarse y dejar que su hijo Gohan se encargara ha sido lo más comentado de lejos. Darle una semilla del ermitaño a Cell no solo casi provoca la muerte de su hijo, sino de todo el mundo, dejando a Gohan con un gran trauma que lo perseguiría de por vida y sacrificándose él mismo para poder detenerlo.

3. Cuando le dio a Majin Buu la energía que necesitaba

Esto no es enteramente culpa de Gokú, ya que no tenía opción. Vegeta había sucumbido a los poderes de Babidi para convertirse en Majin Vegeta y obligó a Gokú a pelear con él. De no hacerlo, mataría a más inocentes que estaban al rededor. Gokú sabía que la energía de la pelea le daría a Majin Buu la energía que necesitaba para despertar, pero no podía dejar que Vegeta matara a más inocentes.

2. Cuando regresó a Freezer a la vida

En el Torneo de Poder, Gokú le prometió a Freezer volver a la vida si se convertía en el último guerrero que necesitaba el Universo 7. Él aceptó, pero esto provocó los eventos de la película “Dragon Ball Super: Broly” y, como Gokú volvió a dejarlo escapar, puede que en el futuro siga planeando algo terrible para él y los Guerreros Z.

1. Cuando comenzó el Torneo de Poder

Al descubrir que existían diferentes universos, Gokú convenció a Zeno Sama de crear el Torneo de Poder para que él pueda pelear contra los guerreros más fuertes de todos los universos. Lo que no esperaba, es que pusiera no solo a su universo, sino a todos los universos participantes en peligro de extinción, ya que si uno de ellos perdía, era eliminado junto a toda su galaxia.