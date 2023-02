Las constantes discusiones pueden ser un signo de alarma de que algo no está funcionando en tu relación. Estando próximos a una fecha tan especial como San Valentín muchos buscan formas de transformar su relación con detalles y regalos; sin embargo, una buena comunicación y otras recomendaciones pueden cambiar por completo el rumbo de tu historia de amor.

Por ello, te recomendamos 7 libros para comprender a profundidad la complejidad de las relaciones y con los que podrás aprender a identificar los errores que puedes estar cometiendo en tu vida sentimental:





1) “Felicidad Compartida” de Rachel Watson y Brian Shannon

Es cada vez más frecuente escuchar, entre nuestros familiares, amigos y conocidos, historias de separaciones dolorosas. La falta de orientación psicológica causa muchas veces que pequeños conflictos se transformen en duras rupturas, cuando todavía es posible llevar a buen puerto la relación y seguir construyendo un futuro en conjunto. Pensando en todos aquellos que desean una relación estable o estén en una actualmente, Rachel Watson y Brian Shannon, psicólogos clínicos especializados en terapia de pareja, nos brindan en este libro una guía práctica y completa sobre cómo formar un proyecto de vida en conjunto, con rigurosidad científica e ilustrado con casos de la vida real, para así lograr la ansiada felicidad compartida. Este libro, cual manual para navegar el compromiso, nos explica al detalle cómo formamos vínculos con el ser amado, cuáles son los patrones de conducta que llevan al fracaso de las relaciones y cómo evitarlos, además de orientarnos en cómo superar momentos de crisis e infidelidades y en qué momento es sano para ambos decir «basta» y empezar de nuevo.

2) “Encuentra tu persona vitamina” de Marian Rojas Estapé

Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano, y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

3) “Uno siempre cambia el amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” de Amalia Andrade

Manual para sobrevivir a un corazón roto y, sobre todo, para asumir que está bien estar mal. Amalia se enfrenta a un corazón roto… ¿el suyo? Con una mirada positiva, enérgica y con toques de humor, construye un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo: muy útil para combatir el desamor a través de reflexiones, consejos, recetas y montones de listas e ideas ingeniosas capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. Cambiar no es una renuncia sino una promesa, nos dice la autora. Porque si algo no funciona, SIEMPRE habrá un nuevo amor o una nueva vida. Porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos.





4) “No más tóxicos” de Rosa María Cifuentes

Una palabra motiva, dos llevan a una reacción y muchas logran ser la base para sanar. Como parte de una estrategia de rescate para no recaer en una relación afectiva tóxica, Rosa María Cifuentes, coach emocional y autora de diversos libros, coloca sobre el tapete 250 poderosas razones para decidir romper con una relación sentimental enfermiza y recomendaciones de cómo superar, sanar y salir adelante tras haber vivido esta experiencia.





5) “Reo sentimental” de Rosa María Cifuentes

Decide liberarte hoy de las cadenas del apego y de las parejas que te hacen daño. La decisión de no demostrar los sentimientos por miedo al rechazo o por ego, y el deseo de conquistar de modo recurrente son constantes en las formas de amar de estos tiempos, cuando se elige dominar al otro. Mientras en otros existe un apasionamiento obsesivo y febril por alcanzar fundirse con un ser que no sabe amar ni le interesa aprender, haciendo de la idealización de ese amor una cadena que los mantiene atados a una relación tóxica, sin paz, plagada de maltrato psicológico mutuo.

Reo Sentimental devela lo que había en el interior de las personas que viven sin poder liberarse de las relaciones afectivas ambiguas, sin base, ni admiración mutua, porque padecen “dependencia afectiva”. ¡Basta de victimizarse!, de humillarse por alguien que no se admira, pero se cree amar, o elegir víctimas para seducirlas y controlarlas psicológicamente para elevar el narcisismo y competir consigo mismo, nada de esto tiene que ver con el real sentido del amor. Quienes desean liberarse o quieren conocer cómo son las cadenas de un amor insano, hallarán en este libro las herramientas y explicaciones acerca de por qué continuamente hay quienes repiten y buscan el mismo patrón de parejas que les hacen daño.

6) “Romper el círculo” de Colleen Hoover

Hoover te romperá el corazón. El gran fenómeno internacional. Llega It Ends with Us. A veces, quien más te quiere es quién más daño te hace. Lily no siempre lo ha tenido fácil. Por eso, su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle Kincaid, parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado.





7) “Volver a empezar” de Colleen Hoover

La esperada continuación de Romper el círculo (It Ends with Us). Lily y su exmarido, Ryle, acaban de pactar la custodia compartida de su niña cuando Lily se encuentra de nuevo con su primer amor, Atlas. Después de casi dos años separados, está entusiasmada porque, por una vez, el tiempo está de su lado, e inmediatamente dice que sí cuando Atlas le pide una cita. Pero su alegría se desvanece cuando piensa que, aunque ya no están casados, Ryle sigue teniendo un papel en la familia, y no consentirá que Atlas Corrigan esté presente en su vida y en la de su hija. Volver a empezar alterna entre las perspectivas de Lily y Atlas y continúa justo donde nos dejó Romper el círculo. Descubriremos más sobre el pasado de Atlas y seguiremos a Lily en busca de una segunda oportunidad de encontrar el amor verdadero mientras tiene que lidiar con un exmarido celoso.

