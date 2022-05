Los animales salvajes son impredecibles, razón por la cual los seres humanos deben tomar cuidados extremos cuando les toca interactuar con estos. Por ello, en Australia, un sujeto se enfrascó en una batalla con un cocodrilo por una presa que ambos disputaban; sin embargo, el padre de este intervino para salvar el sombrero de su hijo muy cerca del gran reptil. El video se hizo tendencia en redes sociales como Instagram donde generó comentarios hilarantes de los usuarios.

Un pesca peligrosa

De acuerdo al Daily Star, el hecho tuvo lugar en Chaills Crossing, en Kakadu, y en el metraje vemos a este caimán que, a primera vista, parece tener una longitud de 4 metros, el cual había visto a un barramundi muy cerca de él, por lo que lo escogió como su próxima presa; pero, al otro extremo, el pescador intenta enrollar al pescado para ganarle la partida al enorme reptil.

El protagonista del video se llama Scott Roscarel y, al ver al animal acercarse para arrebatarle al pez, este acelera la marcha, pero el cocodrilo nada con mayor velocidad hasta llegar al concreto, por lo que empieza una lucha entre ambos por el pescado.

Un padre preocupado

Pero, este video habría acabado aquí de no ser porque Roscarel comienza a forcejear para quedarse con el pez, inclusive, aun cuando el animal ya se encontraba sobre la superficie. En dicho momento, su sombrero cae al piso, muy cerca del reptil, quien no se iba a dar por vencido.

En eso, aparece en escena el padre de nuestro protagonista, quien está decidido a recuperar el sombrero de su hijo, el cual se acerca con mucho cuidado y, muy despacio, recoge el accesorio.

Al final de todo, el cocodrilo se dio por vencido y no le quedó de otra más que alejarse del lugar. Al Daily Star, el señor Roscarel aseguró que no estaba preocupado por el sombrero, todo lo contrario, por la integridad de su padre, pero contento por la pesca, la cual no dio ningún tipo de resultados desde hace unos días.