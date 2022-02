Una usuaria de TikTok filmó el aterrador encuentro que vivió la semana pasada en Union Square, Nueva York. Un hombre la acechó por el parque y le gritó que “le sacaría los malditos dientes” y “le cortaría la garganta”.

La mujer compartió el video en su cuenta de TikTok donde ya cuenta con más de un millón de reproducciones, en el clip se puede ver como la mujer se alejaba del hombre y filmaba sobre su hombro mientras este la amenazaba.

“No me siento segura porque este hombre adulto me está siguiendo”, relata mirando a la cámara al empezar el video. “Y te tengo en la cámara, que me sigues”, le dice al hombre.

“....te noquearé, ¿qué tal eso?”, le responde el hombre mientras camina más rápido tratando de alcanzarla. “.... te arrancaré los dientes, te cortaré la garganta, ¿qué te parece?”, continúa amenazándola.

El incidente amenazante se produce en un momento en que las violaciones y los robos están aumentando en la ciudad de Nueva York, un hecho al que alude la mujer en otro video.

La mujer dijo que el incidente comenzó mientras estaba sentada en un banco en el parque, tomando el sol.

“Estaba en mi teléfono desplazándome, y cada vez que miro hacia arriba, él me está mirando”, contaba la mujer a sus seguidores. “Entonces dice, ‘Señora, ¿está bien?’ y yo estaba como, ‘¿Quién yo? Si, estoy bien.’”

El hombre se levantó y la mujer se asustó. “Algo me dijo que me levantara y comenzara a caminar y no mirara hacia atrás”, dijo.

“Estaba realmente paranoica porque imagina ser perseguido por un hombre, con casos de violación en curso, estaba tan asustada”, continuó su video, agradeciendo la preocupación de sus seguidores y diciendo que se encontraba bien.

Como se sabe, los casos de violación ha aumentado un 26,5% en Nueva York en comparación con esta época el año pasado; y los robos aumentaron un 33%, según datos policiales.

