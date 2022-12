“Perdió su batalla con las presiones de este mundo”. Con esta frase, una amiga de la influencer Rachel Kaitlyn, deja entrever que la muerte de la conocida modelo fue un suicidio.

Rachel Mee, más conocida en redes sociales como Rachel Kaitlyn, fue encontrada sin vida el 18 de diciembre. Tenía 25 años.

Una amiga de la fallecida ha abierto una página para recaudar dinero para su hijo, un bebé que se ha quedado huérfano y que ni siquiera alcanza el año.

“Rachel, la mamá de Kyro (su bebé), lamentablemente perdió su batalla con las presiones de este mundo”, ha lamentado la amiga. Y añade: “Esta Navidad será la primera de Kyro y, desgraciadamente, su mamá no estará aquí. Todos estamos muy tristes con esta noticia devastadora, cómo este mundo le ha fallado a una joven tan hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que no estar más aquí”.

La modelo tenía más de 45.000 seguidores en Instagram.

La modelo de OnlyFans del Reino Unido, Rachel Mee, escribió que soportó el “año más difícil posible” días antes de su trágica muerte antes de la primera Navidad de su hijo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR