Antonella León es una joven escritora e influencer en las redes sociales que en esta Feria Internacional del Libro de Lima presentará su primer libro ‘La vida es un ratito’ (Editorial Caja Negra). Conversamos con ella.

¿Cómo nace este libro? ¿En qué circunstancias?

Siempre me ha gustado escribir, de hecho cada vez que tengo una conversación difícil o necesito procesar lo que me pasa, lo escribo. Siento que de esa forma, todos los miedos o dudas que puedan estar en tu cabeza ya no son tan grandes ni imposibles de tratar, porque están aterrizadas en papel. Si bien empecé a escribir más seguido desde mi último año del cole, fue en la pandemia, cuando cumplí 25 años, que me pasaron tres situaciones relacionadas a mi salud, al amor y a la muerte que me llevaron a replantearme muchas cosas en mi vida y ahí me di cuenta que todo lo que había vivido y estaba viviendo podría ser una historia para compartir con quién quisiera leerla.

Dices que escribir un libro y cantar karaoke en un escenario frente a un grupo de personas desconocidas son cosas que todos tenemos que hacer, ¿por qué?

A lo que me refiero con esa primera oración en el libro es que todos deberíamos hacer constantemente cosas por primera vez. Por más que nos de miedo, vergüenza, es necesario salir de donde estamos cómodos y probar cosas nuevas con la intención de divertirnos y pasarla bien. Creo que la gente le teme mucho a equivocarse y por eso prefieren quedarse haciendo una actividad que vienen haciendo hace tiempo y por ende, hay pocas probabilidades de fallar. Creo que cantar frente a un grupo de personas desconocidas es necesario, porque una vez que se termina la canción, te das cuenta que a pesar de la adrenalina y el miedo de hacerlo mal, sigues vivo y la vida sigue. Y con respecto a lo que todos deberíamos escribir un libro lo digo por el hecho de que es importante tener en claro nuestra historia, pero sobre todo cómo nos la estamos contando. Tu propia interpretación es la que determina tu forma de ver el mundo.

¿Es un diario personal?

Empezó siendo mi diario personal, de hecho de vez en cuando me animaba a compartir partecitas de él en algún post en Instagram y recibía mensajes muy bonitos en los que varias personas me admitían que se sentían muy identificadas con mi forma de ver la vida y el duelo, y me preguntaban cómo lograrlo, cómo llegar a ese punto en el que sabes que eres más que las cosas “malas” que te pasan. En ese momento me di cuenta de que quería escribir un libro y contar mi historia.

Para escribir de nosotros mismos hay que perder el pudor, ¿lo perdiste o o todavía te quedan historias guardadas?

Ambas cosas. Siento que en este libro he contado cosas que jamás imaginé contar, pero también me guardo otras, algunas no porque me de vergüenza contarlas, sino porque por más que son vivencias que me han marcado, involucran a otras personas que siguen siendo parte de mi vida y aún no me animo a tener esas conversaciones con ellas. Pero este libro para mí que le tengo miedo al conflicto, es un gran avance.

¿Qué es escribir para ti?

Es mi manera de procesar mi vida. Desde pequeña cuando no podía explicarle a mis papás las cosas, yo les hacía cartas y cuando mi mami falleció, encontré una caja en su armario con todas esas cartitas y dibujos que contaban lo que yo estaba sintiendo en ese momento. El hecho de publicar un libro no es solo un logro para la Antonella de 28 años, sino también un logro para la Anto de 6 años que se sentía segura haciéndole cartas a sus papás, porque es mi forma más honesta de expresarme y llegar a los demás.

Tambien compartes el duelo por tu mamá, ¿fue fácil para ti abordar ese tema?

Sí, es un tema que se me hace muy fácil conversar, a veces hasta yo misma me sorprendo. De hecho fue el día de su velatorio en el que me di cuenta que amigos de toda la vida o familiares no sabían qué decir ni a dónde mirar, porque no solemos hablar de la muerte. Creo que las personas le tienen mucho miedo a morir, pero sobre todo a la idea de irse de este mundo sin estar seguros de que han vivido y disfrutado la vida que les tocó vivir. Cuando mi mamá falleció me di cuenta que el mundo no se detiene, la vida sigue y no vamos a estar aquí para siempre, así que hay que agradecer, disfrutar y enfocarnos en lo que sí tenemos hoy, de esa forma la idea de ya no estar más en este mundo deja de ser una preocupación, porque sabes que si hoy te toca partir, si bien no cumpliste todo lo que querías hacer, diste lo mejor de ti hasta ese momento para disfrutar tu vida.

¿Eres o te consideras influencer? Tienes una gran comunidad que te sigue en Instagram

Creo que en el fondo todos somos influencers, porque influenciamos de alguna manera la vida de las personas que nos rodean. Me considero comunicadora y creadora de contenido, amo hacer realidad mis ideas y le agradezco a mi carrera que me brindó las herramientas para ser yo misma mi mini agencia de contenido. También agradezco tener una comunidad tan bonita. Es una locura como muchas veces sin habernos visto cara a cara me cuentan sobre sus exs o sobre algún familiar que está enfermo y no saben cómo llevar la situación, siempre trato de contestarles a todos y bajo mi experiencia brindarles mi apoyo. De verdad que soy muy afortunada y siento que con este libro, estoy dando un paso más allá. Espero seguir escribiendo y compartiendo más sobre lo que voy aprendiendo en el camino.

