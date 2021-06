Cada capítulo de “Record of Ragnarok” que vemos en Netflix, podemos observar que los dioses están empeñados en destruir a toda la humanidad, pues no hallan motivos suficientes para dejar con vida a hombres que no los idolatran cómo se debe y por el contrario se han vuelto arrogantes. Con este panorama a la vista, ahora te vamos a explicar quiénes son los humanos y seres divinos que se enfrascan en esta lucha que tiene cada vez más atrapados a sus seguidores.

Esta serie de Netflix se basa en la lucha a muerte de 13 peleadores, tanto dioses como humanos poderosos. Los seres humanos tienen más por ganar que perder. Una victoria les permitiría seguir con vida, por lo menos unos 1000 años más. Pero, si la suerte no los acompaña el destino será la desaparición total de la raza humana.

Los guerreros que sean vencidos en Ragnarok verán cómo sus almas son reducidas a polvo y mandadas a Niflhel, el mundo de los nórdicos caracterizado por la Niebla. Por estos acontecimientos es que detiene el ciclo de la reencarnación en todo el mundo y, por lo tanto, se conduce a la muerte de manera frecuente.

Antes de empezar con el recuento de humanos y dioses que combaten, es importante recordar que el anime está basado en el manga “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Raganarok”, el cual solo ha revelado 8 personajes, los mismo que a continuación mencionaremos.

¿QUIÉNES SON LOS DIOSES Y HUMANOS EN COMPETENCIA?

HUMANOS

Quin Shing Huang

Su nombre verdadero es Yin Zheng y su personaje está basado en el emperador del mismo nombre. Es el fundador de la dinastía Qin y el primero de los emperadores en unificar China. Entre sus principales cualidades se encuentra la de poder controlar a la población, siendo uno de sus máximas obras la construcción de la “Gran muralla china”. Para cuidar su integridad se consiguió a varios dobles y se dedicó a potenciar el desarrollo económico de su país.

Sasaki Kojiro

Este es un personaje japonés muy conocido por ser uno de los grandes perdedores de la historia. Por su procedencia muchos lo reconocen como “El espadachín más fuerte de la humanidad”. Pese a que muchos lo tildan de ocioso, cuando se trata de coger la espada es sumamente activo. Entre sus principales cualidades podemos encontrar que es un gran analizador, eso le da ventaja contra sus adversarios, pues sabe en qué momento lo atacarán.

Raiden Tameemon

Es identificado como el mejor peleador de sumo en Japón, en toda la historia de la humanidad. Raiden posse una virtud particular a la hora de luchar, que lo hace admirado incluso por sus propios contrincantes. Él en las batallas que ha ganado no demuestra todo su poder, pues teme matar a sus rivales. Aunque, esto según lo que nos revela la serie cambia cuando tiene enfrente al dios hindú, Shiva.

Adam

Aquí encontramos un personaje más ligado a la historia bíblica sobre la creación del mundo. Es decir, Adam es el primer hombre creador por dios, por lo tanto es un ser humano creado a imagen y semejanza del todopoderoso. Una de sus virtudes es que posee los “ojos del señor”, con los cuales puede replicar las habilidades de su rival, nada menos que el dios Zeus. Se sabe que Adam tiene un gran desprecio por los dioses por lo que sucedió con Eva.

Simo Häyhä

Este personaje está inspirado en Simon “Simuna”, quien fue un soldado finlandés que luchó contra los soviéticos. Él usaba la nieve compactada para que le diera soporte a su fusil, lo cual le permitía no usar un telescopio para evitar ser descubierto. Muchos lo reconocen también como la “Muerte Blanca” y será recordado por matar a más de 500 hombres durante la Guerra de Invierno que tuvo una duración aproximada de 100 días.

Souji Okita

Su personaje está basado en el capitán de primera división del Shinsengumi, un grupo militarizado que luchó en la Restauración Meiji. También tiene fama de ser un gran luchador con espada, pero también por ser amable. En la trama del manga se sabe que este personaje tiene muchos deseos de pelear en el Ragnarok. No hay mucha data sobre sus habilidades.

Lu Bü

Su pelea contra Thor fue lo que hizo famoso a este personaje durante la primera batalla. Se dice que en la vida real ha sido un general que después se convirtió en un señor de guerra. Entre sus principales cualidades podemos hallar el gran manejo del tiro con arco y su capacidad para para montar caballo, que ha llevado a que lo cataloguen como “el general volador”.

Jack, el destripador

Este debe ser uno de los personajes más deseados de ver en acción, pues tendrá como rival nada menos que al gran Hércules. Jack, el destripador está inspirado en aquel personaje que se hiciera famoso en el año 1600 en toda Inglaterra por sus terroríficos crímenes. En el anime no se ha definido cuáles son sus cualidades; sin embargo en el manga se le conoce por ser muy hábil con los cuchillos, el violín y sus refinados modales de caballero inglés.

DIOSES

Thor

Como se sabe en la historia de la mitología nórdica, Thor es un dios que ama los combates. Tiene una gran predilección por enfrentarse a luchadores con gran fuerza o dignos. Él muestra su gran sonrisa y felicidad en la primera ronda de Ragnarok. Se le conoce por no hablar casi nada, solo lo necesario, este detalle lo hace parecer inaccesible.

Zeus

El todopoderoso de la mitología griega. Tiene la apariencia de un anciano frágil, de baja estatura y con los ojos hundidos. Su vestimenta es el clásico ropaje de los griegos; una faja blanca amarrada a la cintura y una tela que le cubre la parte inferior. Cuando está en combate, Zeus se hace gigante haciendo que todo su cuerpo se estire a voluntad.

Poseidón

El dios de los mares entra en acción recién en la tercera ronda del Ragnarok. Su combate es contra Kojiro Sasaki. Físicamente es un hombre alto y musculoso, de cabello rubio. Su rostro no tiene ninguna emoción, lo que hace que sea bastante impredecible. El haber matado a su hermano, lo hace un ser sin compasión y totalmente frío. Poseidón es un sujeto muy arrogante que desprecia a la humanidad y se considera perfecto. Para él no es necesario tener seguidores.

Heracles

Este personaje es conocido como el dios de la fortaleza. Así como Buda y Valquirias, Heracles no están a favor de acabar con la humanidad. Tiene el nivel de fuerza del nivel de Zeus y esto debido a que bebió Ambrosia. Él peleó contra Jack, el destripador; logrando romper la tijera gigante que tenía su rival sin ningún esfuerzo.

Shiva

En la quinta ronda veremos como Shiva enfrenta a Ragnarok. Es reconocido por ser el dios más fuerte de toda la India. Entre sus principales habilidades podemos encontrar: fuerza divina, velocidad y durabilidad piadosa.

Zerofuku

Es una divinidad japonesa, conocido como el dios de la desgracia. También es llamado como la fusión de los Siete Dioses Afortunados. Entre sus principales habilidades podemos encontrar: fuerza divina, velocidad y reflejos, flexibilidad, manipulación de la desgracia y separación del pecado.