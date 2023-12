El año que nos deja se inició con un triste remedo, felizmente incompetente, de esa penosa tara que ha sido parte de nuestra de historia: un golpe de Estado. Luego de esta fallida interrupción democrática se desencadenó una escalada violentista que trajo luto y retraso al país. Recuperada cierta calma, que nunca fue mucha, el estrepitoso fracaso de Reynoso nos canceló la ilusión por el fútbol. Y el 2023 se despide con análoga turbulencia con la que comenzó, esta vez con el epicentro ubicado entre la Fiscalía y el Congreso, ese agujero negro. Afortunadamente, para el país siempre hay peruanos que demuestran con sus actos una terquedad positiva, la misma que genera valor y alimenta la esperanza de un horizonte mejor. Les presentamos 21 compatriotas que amaron al país en sus actos y en sus logros.

Mario Vargas Llosa

EL NOBEL CRIOLLO

Cerrando una impecable trayectoria literaria a ritmo de cajón y guitarra, Mario Vargas Llosa anunció en 2023 la publicación de su última novela: Le dedico mi silencio. En dicha historia, Vargas Llosa rinde homenaje a la música criolla a través de una ficción que tiene el sabor de un viaje a la semilla. La huachafería, ese intangible idiosincrático de nuestra nacionalidad, funge de banda sonora de una risueña serenata a lo que somos y a lo que podríamos ser de encontrar ese nexo común que nos comprometiera entre peruanos.

Vargas Llosa también se ha despedido del columnismo periodístico, oficio que elevó tanto a categoría de ensayo como de literatura. La magnitud y excelencia de una obra forjada a pulso desde muy joven le asegura un legado sólido e irrepetible, que constituye, además, uno de los pilares de la cultura peruana contemporánea. Desde su merecido reposo, Mario Vargas Llosa sigue siendo uno de los faros intelectuales del país y de la cultura mundial por su solidez y valentía, virtudes escasas en estos tiempos.

Kimberly García

FONDISTA MUNDIAL

Kimberly nos enseñó en 2023 que se puede volar sin despegar los pies del suelo. Nuestra atleta se elevó por encima de todos, una vez más. Condenada a ser la mejor, siempre, desde que se consagrara dos veces campeona del mundo, la huancaína terminó el año como la marchista atlética número uno del planeta. Medallista panamericana de oro y de plata en Santiago, Kimberly se encargó de arrancarle al país esa sonrisa que le hacía falta en medio de sus violentos y caóticos días. Solo ella movilizó de alegría al Perú con sus marchas. Porque, si hay una marcha que apoyan todos los peruanos, esa es la que emprende Kimberly García cada vez que se para sobre una pista y va en busca de un nuevo éxito.

Coronel PNP Víctor Revoredo

EL PECHO ANTE EL TREN DE ARAGUA

El coronel PNP Víctor Revoredo ha recibido amenazas de muerte de los más peligrosos sicarios del país, empezando por el lumpen transnacional del Tren de Aragua. Además de policía, Revoredo es abogado, piurano, padre de familia y suma 31 años de experiencia. Fue él quien acabó con la amenaza de Christopher Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’, extorsionador, sicario y uno de los cabecillas de la organización criminal extranjera que ahora lo amenaza. Sin temores, el coronel Revoredo sigue combatiendo la criminalidad con el equipo que lidera desde la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

Virgilio Martínez

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA

Este 2023 ha sido el año más importante en la vida profesional de Virgilio Martínez. El restaurante peruano que lleva al lado de su esposa Pía León se coronó como el n° 1 en la lista del 50 Best 2023. No fue el único reconocimiento para un trabajo centrado en el detalle, la investigación tenaz y el amor por lo nuestro. No le gusta que lo llamen chef. Prefiere cocinero. Es un tipo que no pierde la sencillez y la perseverancia. Se describe como un soñador nato, y que jamás se imaginó entre fogones. Pero el destino lo puso en la cocina para orgullo de todos nosotros.

Jorge “Chupo” Arriola

EL DEPORTISTA ETERNO

Jorge Arriola Muller nació en la bélica Berlín, 1940, de madre alemana y padre peruano. Los bombardeos los hicieron cruzar el charco hacia el Perú, escuchando de boca paterna, a manera de consuelo ante lo atroz, las proezas deportivas peruanas de las Olimpiadas de Berlín.

Hizo del barrio de la calle Berlín en Miraflores y del colegio Champagnat su trinchera de amistad, vida y deporte. Aparte del fútbol, solo le interesaba el fútbol. Lo jalaron en conducta, señalando el director que el hiperactivo estudiante era molesto y no dejaba trabajar: “Es peor que un chupo”. Quedó bautizado, y de castigo – que fue un premio – su padre lo matriculó en el Colegio Militar Leoncio Prado. Aquí fue capitán de la selección de fútbol y nombrado el mejor atleta.

Arriola fundó el concepto de relaciones públicas deportivas, empezando por organizar la despedida de Lolo Fernández. Ha asistido a 14 mundiales de fútbol, donde ha visto 141 partidos mundialistas. Tiene una de las colecciones privadas de memorabilia mundialista más impresionantes del mundo. Ha conocido a los grandes —Pelé, Messi, Beckenbauer, Lolo— y en 2023 se consolidó como atleta peruano master en los 100, 200 y 400 metros. Su vida es un libro y un ejemplo de amor al deporte que representa a la patria.

Eva Ayllón y Natalia Málaga

EL LAZO INDIVISIBLE

Una, deportista olímpica y entrenadora. La otra, ícono de la música criolla. Juntas y revueltas, Natalia Málaga y Eva Ayllón conforman el dúo de amigas y socias más dinámico de la escena local. Ambas comparten una amistad cómplice que no dudan en mostrar sin importar el qué dirán. Según aclaró un tiempo atrás la propia Eva, Natalia, además de su amiga más cercana, es su mánager, es la encargada de hacer respetar su investidura de figura del criollismo.

Verónica Roca-Rey

BECAS QUE CAMBIAN VIDAS

La gerente de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas del Banco de Crédito (BCP) ha desempeñado un papel fundamental en la gestión del programa de Becas BCP, con el cual el banco contribuye con el desarrollo sostenible del país. A pesar de los desafíos, Roca-Rey ha liderado una iniciativa que ha beneficiado a más de 1,000 becarios en 12 años. Su compromiso a largo plazo refleja la convicción de que el cambio real en la educación requiere esfuerzos sostenidos y profundos.

Juan Fernando Correa

CREER PARA CRECER

El presidente de CADE Ejecutivos 2023 destacó como un líder empresarial con una visión constructiva para fortalecer los lazos entre el sector privado y la sociedad peruana. Correa propuso una movilización del sector privado no solo a través de acciones dispersas, sino mediante una construcción de iniciativas coordinadas, como las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, para impactar de manera significativa. Planteó la construcción de una campaña nacional de reducción de la anemia, destacando la capacidad del sector privado para abordar problemas específicos y cambiar vidas.

Coronel Max Anhuamán

EL CAZADOR DE TERRORISTAS

Max Anhuamán fue jefe de un grupo especial de inteligencia de la Dircote para liberar a los 72 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1997. Fue uno de los policías que ideó el plan para ingresar a la sede micrófonos ocultos en una Biblia. Fue el primer paso para la operación Chavín de Huántar. Hoy en día es jefe de la Dirección contra el Terrorismo, y en 30 años de servicio se ha visto cara a cara con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) más de una vez. Fue parte del equipo que descubrió la organización terrorista de Guillermo Bermejo conocida como la Coordinadora Continental Bolivariana.

Susana Saldaña

VALOR EMPRENDEDOR

Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú, es una mujer que sabe de luchas, de caídas, pero también de empuje. A los 12 años llegó a Lima con su tía paterna, quien no solo le dio un hogar, sino que también la introdujo al negocio textil en Gamarra. Ahí aprendió el oficio de confección de prendas, pero fueron su fortaleza y su capacidad las que la llevaron a trascender hasta convertirse en una figura clave del emporio. En 2023 se enfrentó a bandas delincuenciales, ante la inacción de las autoridades.

Mitsuharu Tsumura

GRITO DE GOL EN LA COCINA

Aprendió a jugar golf con su padre, aunque en la cocina se siente un jugador de fútbol. El grito de gol son la felicidad y la alegría de sus comensales, cuando los sabores estallan en sus bocas. Tal vez lo único permanente en su vida y obra son los galardones que logra su cocina. Lleva seis años en la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Maido también fue elegido como el mejor restaurante de Latinoamérica en Latin America’s 50 Best Restaurants, y el mejor restaurante del Perú en los Premios SUMMUM 2023.

Cristhian Pacheco

NUNCA ESTARÁ SOLO

Cuando cruzó la meta, allá en Santiago, Cristhian miró hacia atrás y se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo. Nadie le había hecho sombra en esa maratón que lo convirtió en bicampeón panamericano. Cuando regresó a Lima cargando esa medalla de oro, el huancaíno miró a sus cuatro costados y se dio cuenta de que estaba solo. Ninguna autoridad había ido a recibirlo. El país ingrato que celebró su éxito se había olvidado de él. Desde que empezó a correr esas largas distancias con sus zapatillas de diez soles, anduvo solo. Porque en la maratón es largo el camino y es uno solo el que gana, aunque gane un país, aunque ganemos todos.

Fiscal Marita Barreto

TENACIDAD COMPROBADA

Lidera el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder desde julio de 2022, aunque tuvo un breve alejamiento al ser removida por la suspendida titular del Ministerio Público. Marita Barreto ha asumido retos y desempeñado con tenacidad diferentes encargos a lo largo de su carrera, desde aquella fiscalía antiterrorista con la que logró, junto a la Policía, la captura del senderista Florindo Flores, alias ‘camarada Artemio’, hasta la investigación de la red criminal encabezada por Rodolfo Orellana, en la que llegó a tener a más de 400 investigados.

Ayli Quinteros

LA SEÑORA DEL CACAO

Para Ayli Quinteros, algo cambió cuando conoció por primera vez el cacao. En Chazuta, provincia de San Martín, el narcoterrorismo asolaba durante la década del noventa, mientras la comunidad resistía cultivando yucas y maíz. La transformación arribó cuando el cacao se impuso en el pueblo como un producto alternativo. Mujer líder y cabeza de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mishki Cacao, ya conquistó el mercado limeño y endulzado el mundo con sus chocolates. Los Premios SUMMUM la reconocieron como Mejor Productora Agrícola este 2023.

Julio Velarde

TIMONEL ESTABLE

El presidente del Banco Central de Reserva nuevamente puso a prueba la efectividad de la política monetaria y credibilidad de la institución para alcanzar la estabilidad de precios. Oportunamente, aumentó la tasa de interés clave con el objetivo de restaurar las expectativas de inflación dentro del rango meta (1% y 3%) en un plazo razonable, todo ello en un contexto de crecientes precios internacionales. Como resultado de estas medidas, la tasa de inflación a 12 meses se situó en un 3.64% en noviembre, la más baja de la región, después de que en enero llegara al nivel de 8.66%.

Piero Quispe

PEQUEÑO GIGANTE

Piero es el país que resiste. El que aguanta patada. El que driblea. El que no se da por vencido. Quispe es el Perú que pisa pelota, que no arruga, que quiere ganar siempre. El chico de 22 años que, a quiebre puro e indetenible, acaba de hacer campeón a Universitario, es una razón para creer que hay futuro, que nuestro fútbol, que nuestra selección, lesionada gravemente por la artera falta de Reynoso, volverá a las canchas pronto y en serio.

Ivo Saona

VUELO SOSTENIBLE

Desde la dirección general de Aporta hace más de 12 años, Saona ha demostrado un compromiso inquebrantable con la transformación social. Aporta impulsa activamente iniciativas de sostenibilidad del Grupo Breca como el proyecto Volar, un compromiso de largo alcance para cambiar la trayectoria de vida de los niños peruanos. Saona aspira a que estos esfuerzos se conviertan en políticas públicas y tengan impacto a escala nacional y global.

María Fernanda Reyes

LA CAMPEONA QUE VINO DEL MAR

Para María Fernanda Reyes, surfear es casi tan natural como respirar. Y es que esta hija de Makaha, de tan solo 25 años, surfea desde los cinco años y compite desde los nueve. Desde pequeña su piel se curtió de sal y su corazón, del apoyo constante de su mamá, Charito, ama y señora de las raspadillas al pie del mar de Miraflores, quien, con su humor, amor y carácter, formó a esta campeona panamericana y la segunda mejor del mundo en longboard, cosechando medallas en 2023. Su siguiente meta: llegar a una olimpiada.

Lydia Hung Wong

VOLVER A LA MÚSICA ENTRE APLAUSOS

Su historia reciente sería como una pieza en tres actos. La destitución, la restitución y la elevación. Este año, en un aciago día de abril, sin ton ni son, le anunciaron que debía dejar el cargo de presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. El concierto de rechazos fue unánime. Como tenía que ser, fue repuesta en el cargo. Y hace un mes, el Ministerio de Cultura le otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. Música, maestra.

Jorge Yzusqui

COMETA EDUCATIVA

El cofundador y director de Cometa Fest tiene un papel fundamental en la dirección de la Beca Cometa, parte integral del Programa Educando Perú de Grupo Intercorp. Esta oportunidad para estudiantes talentosos es también un reflejo del compromiso de Yzusqui de hacer que la educación de calidad sea accesible para aquellos que enfrentan limitaciones económicas, al brindar la posibilidad de acceder a prestigiosas universidades del mundo.

Luis Martín Bogdanovich

LA DEFENSA DE LIMA

No tiene horario de trabajo. Él vive al compás de Lima, demandante pero generosa. Hallar el primer puente de ladrillo y calicanto construido hacia 1550 por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. O restaurar la Iglesia de la Soledad en la plaza de San Francisco para ver lo que los limeños vieron en el siglo XVII. Son los placeres de su gestión, desde hace casi una década, al frente de la recuperación del Centro Histórico de Lima.

