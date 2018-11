Robbie Williams ofreció un concierto el último sábado en México , en el Corona Music Capital Festival 2018, en el que sorprendió a sus seguidores al invitar a su padre a cantar con él en el escenario y porque además besó a una fan en pleno concierto.

El cantante británico empezó su show en el festival de rock y música alternativa que cada año se celebra en la capital mexicana exactamente a las 23 horas y deleitó a los asistentes con conocidos temas como “Feel”, “Angels”, “Rock DJ” y “Trippin”.

El momento emotivo de la noche llegó cuando Robbie Williams invitó a Pete Conway, su papá, a subir a la tarima e interpretaron juntos la canción “Better Man”, y tras lo cual incluso derramó algunas lágrimas.

“Hola México, les quiero presentar a mi padre. Es el mejor hombre del mundo”, dijo Robbie Williams con los ojos llorosos mientras su progenitor lo abrazaba en señal de orgullo y agradecimiento por las lindas palabras que le dedicó.

Luciendo la camiseta de la selección de México y una falda similar a la que usan los escoceses, la cual se levantó para mostrarle el trasero al público como parte de su show, Robbie Williams desató la euforia al bajarse del escenario y acercarse a saludar a algunos afortunados fanáticos.

Robbie Williams hizo subir a una de sus fanáticas mexicanas, que viajó desde la ciudad de Guadalajara para verlo, con la que cantó la canción “Somethin' Stupid”, de Frank Sinatra, se tomó varias fotos y a quien le dio un beso en la boca.

Antes de finalizar su espectáculo, Robbie Williams rindió homenaje al fallecido George Michael interpretando “Freedom” y también cantó a capela fragmentos de “Livin' On a Prayer” de Bon Jovi, “Rehab” de Amy Winehouse y “Take On Me” de A-ha.

El Corona Music Capital Festival es uno de los más importantes de México y América Latina debido a que reúne bandas internacionales de la escena alternativa que usualmente no suelen pisar tierras mexicanas.

Es organizado por la Corporación Interamericana de Entretenimiento y cada año se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en un macrocomplejo deportivo que está al oriente de la Ciudad de México.

Los Chemical Brothers, Bastille, Lorde, The Kooks, Borns, Friendly Fires y Panic! At The Disco, fueron algunas de las bandas y artistas más populares que también se presentaron la noche del sábado en el evento.