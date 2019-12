Min Yoon- gi, también conocido como ‘Suga’ es uno de los referentes del k-pop más influyentes del momento. Procedente de Deaegu. Corea del Sur, el joven de 26 años ha logrado una ventana al mundo a través de la famosa banda coreana: BTS.

La suerte de ‘Suga’ comenzó a cambiar e hace un poco más de cinco años, en el 2013, año que logró entrar a la banda. Antes de ello, en vida no existían reflectores, giras mundiales y miles de ‘k-popers’ coreando sus canciones.

Todo lo contrario, Yoon-gi era pobre. Su hogar era muy humilde y, dentro del presupuesto familiar, no existía dinero para costear la carrera de música. Pese a la negativa, no dejó de hacer lo que le apasionaba y encontró una manera de continuar y, a su vez, aportar para los gastos: vendía letras de sus canciones.





”A mí lo único que me decían era ‘No vas a triunfar’ o ‘¡¿Qué vas a hacer con la música?! La música no te aportará nada bueno.’ Aunque escuché muchos comentarios negativos, toda esa negatividad se convirtió en la fuerza que me impulsó a trabajar mucho más. Pensé ‘No importa lo estresante que pueda llegar a ser, triunfaré en mi carrera musical’. Todo esto lo he conseguido gracias a ellos.”, contó el artista a medios extranjeros.

Cabe destacar que, en el 2010, Suga integró un grupo underground de rap que se formó en su ciudad natal: D-Town. Sin embargo, la fama le llegó tres años después, luego que su prodigiosa voz y habilidad para el baile convenciera a los directivos de Big HIt Entertainment, compañía que dirige a BTS.

“Después de debutar me encerré en mi cuarto, mire hacia la nada y pensé 'No lo puedo creer, un chico de una familia pobre, fue capaz de lograrlo... Ahora toda mi familia me apoya. Hasta esos familiares que me dijeron, que debería ponerme a estudiar, me pidieron autógrafos (ríe)”, acotó.

En la agrupación, ‘Suga’ no solo canta. También produce y compone temas. De hecho, durante las vacaciones que se ha tomado la banda, ha sorprendido a todos sus seguidores con el tema ‘SUGA’ Interlude, en colaboración con la cantante estadounidense Halsey.