Endless Summer Vacation presenta el exitoso single de Miley Cyrus ‘Flowers’, junto a 12 canciones adicionales. Un verdadero éxito mundial, ‘Flowers’ pasó seis semanas como el primero en el Billboard Hot 100. Además, la canción logró alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify en la historia.

Cabe mencionar que, ‘Flowers’ es oficialmente el single que más tiempo se mantuvo como el número 1 en Reino Unido, de una artista solista femenina.

En un clip recientemente compartido, Miley dio una idea de Endless Summer Vacation: ”Cuando se trata de la secuencia de Endless Summer Vacation, la dividí en dos partes: AM y PM, para representar casi como un acto. La AM para mí representa el tiempo de la mañana, donde hay un zumbido y una energía y hay un potencial de nuevas posibilidades. Es un nuevo día. Y en la noche, se siente como si hubiera un slinky, sórdido y una especie de mugre, pero un glamour al mismo tiempo. Por la noche, es un buen momento para descansar, un momento para recuperarse, o es un momento para salir y experimentar el lado salvaje. En Los Ángeles, hay una cierta energía en la noche que puedes sentir que los problemas salen a la superficie, y es muy inspirador para mí”.

Endless Summer Vacation tracklist

1. Flowers

2. Jaded

3. Rose Colored Lenses

4. Thousand Miles (feat. Brandi Carlile)

5. You

6. Handstand

7. River

8. Violet Chemistry

9. Muddy Feet (feat. Sia)

10. Wildcard

11. Island

12. Wonder Woman

13. Flowers (Demo)

El álbum fue grabado en Los Ángeles y producido con Mike WiLL Made-It, Greg Kurstin y los productores ganadores del premio Grammy Album of the Year Kid Harpoon y Tyler Johnson, Miley describe el álbum como su carta de amor a Los Ángeles.

