Han pasado más de dos años desde que los integrantes del grupo mexicano Café Tacvba decidieron dejar de tocar la que se había convertido quizás en su canción más popular en sus 30 años de trayectoria: ‘La Ingrata’.

La decisión de que esta canción fuera retirada de su repertorio ocurrió luego que, en los últimos años, se agravara la problemática de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica y específicamente en México, su país natal, y este tema, lanzado en 1994, describe precisamente un feminicidio por lo que los miembros de la banda coincidieron que los acordes de este tema no volverían a sonar sobre un escenario. Sin embargo, la historia ha cambiado- al menos para esta canción- que volvió a ser lanzada pero en un versión feminista.

“Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea”, comentó, en su momento, Rubén Albarrán, líder de la agrupación en una entrevista al diario argentino ‘La Nación’.

Este 7 de diciembre, durante el concierto en el que los músicos celebraban sus 30 años de trayectoria, el Foro Sol volvió a escuchar las primeras notas de ‘La Ingrata’, pero esta vez en su versión feminista y en la voz de la gran Andrea Echeverry, vocalista de Aterciopelados.

“Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la ching…. Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito”.... dicen ahora una de las estrofas de la nueva versión.

Otro detalle en este mismo concierto que enarboló la bandera del feminismo fue la presencia de un grupo de chicas que interpretó ‘Un violador en tu camino’, tema compuesto por el colectivo feminista chileno ‘Las Tesis’, que surgió como protesta ante el incremento de los casos de feminicidios y violencia contra la mujer y que tras su difusión se ha replicado en diferentes países e idiomas.