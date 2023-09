‘Soltera’ se convirtió en el himno de las jóvenes en el 2019. Su creador, el puertorriqueño Jefnier Osorio, conocido como Lunay, lanzó el remix un par de meses después, nada menos que de la mano de Bad Bunny y Daddy Yankee y fue un éxito rotundo, pues el tema puso a bailar a toda Latinoamérica y Europa. Hoy, Lunay llegó al Perú para presentarse mañana, 2 de septiembre, en el Reggaeton Lima Festival 2023, y en entrevista exclusiva con Perú21, contó cómo fue llegar al estrellato.

Regresas a Lima después de tu frustrado concierto hace unos meses...

Sí, acabo de probar un lomito, me encanta. Me encanta el clima. Me encanta que en el aeropuerto y en el hotel los fanáticos estén presentes. Me llena, así que vamos bien, feliz. Mañana vamos a darle a Perú el show que se merece, un show de altura. Tengo mucha energía, muchas expectativas, esa vez hubo problemas con el audio que no estaba en mis manos resolver ni en manos de mi equipo.

Compartirás escenario con Tego Calderón...

Sí, siento que es algo bien grande. Nunca he conocido a Tego, mis respetos para él, es único, de Puerto Rico para el mundo.

¿Te animarías a cantar con él?

Demasiado. Eso sería algo bien grande, un sueño. Me gustaría que fuera posible.

¿Qué es para ti el reggaeton y, en especial, ‘Soltera’?

El reggaeton para mí es mi vida, es mi género, un estilo de vida, es melodía, batería, flow. Es Puerto Rico, lo que nos une, soy reggaetonero de pura cepa, de corazón. Y ‘Soltera’, wow, de los cambios más grandes que me ha dado la vida, de las bendiciones más grandes. ‘Soltera’ se pegó sola, ese tema lo ‘pegué’ solito y viene DY (Daddy Yankee) y Bad Bunny y gracias a Dios pues me suman un montón. Les gusta el tema e hicimos un éxito global. No saben ni cómo me siento de que eso esté pasando actualmente, de que yo tengo un tema con Bad Bunny y Daddy Yankee.





Tú llegaste a ser una estrella antes de los 20, ¿cómo viviste el ascenso a la fama?

Lo viví de muchas maneras, de muchas emociones. Soy niño todavía, pero era aún más niño. He ido madurando, aprendiendo de los errores. Era lo que siempre quería desde la escuela, lo que soñaba tanto, se me dio, lo logré. Siempre quería ser famoso desde chamaquito, desde pequeñito, y con mucho trabajo, pues se logró.

Tienes 22 años y una carrera muy consolidada, ¿a dónde más te gustaría llegar?

Me gustaría llegar más allá de la música, a las pantallas grandes. Gracias a Dios he tenido varias oportunidades de apariciones. En unos meses me van a ver por ahí. No quiero decir mucho para dar la sorpresa, pero esperen un poquito, vamos para la pantalla grande y preparándonos mucho más eso.

¿Cuánto has cambiado tú y tu música desde Épico (su primera producción)?

Ha cambiado mucho, pero para bien y no ha perdido la esencia, que es lo más importante. Se puede cambiar, pero nunca perder la esencia y todo sigue ahí, simplemente con más organización, más enfocado, más estilo, más flow, más encontrándome yo mismo, creciendo, pero sigo siendo yo, así que creo que ha sido un buen cambio. Voy a seguir disfrutando y los fanáticos pues lo van a poder ver a través de mí, de la música, de mi energía, de mi show.

Mucha gente cree que llegaste a la cima del éxito de un momento a otro, pero hay un arduo trabajo detrás, ¿cómo ha sido ese proceso?

Yo no me hice famoso de la noche a la mañana, yo tuve que trabajar en una tienda a los 15 años, buscando en mis 5 dólares la hora en una tienda, lavar carros, no vine de una cuna de oro, vengo de Corozal, Puerto Rico, que es, básicamente, un pueblo lleno de mallas, de donde no han salido muchos artistas. Gracias a Dios, yo soy uno de ellos y estoy súper contento y feliz de esto.

A pesar de trabajar con grandes del género, siempre mencionas que mantienes la humildad. Sin embargo, muchos artistas pierden el rumbo rápidamente, ¿qué opinión tienes sobre esto?

Pienso que nunca fueron leales a esos inicios, a esas raíces y por eso se olvidan o su enfoque era otro, el dinero. Su enfoque era algo más allá: la fama, lujos, cosas, y se les olvidó realmente, pues. Lo que vale es la unión, es la pureza entre los tuyos, entre tu familia y las personas que te quieren.

De pequeño querías ser futbolista, ¿cómo te decantaste por la música?

Yo, en realidad, pensé en el fútbol antes de la música, era delantero. Quería ser Cristiano Ronaldo, quería estar con Messi. Ahí descubro también en el campo, me pongo a improvisar, a rapear, a hacer letras, y ahí es donde todo el mundo me dice “ey, tú la tienes”. Entonces, yo me motivo y empiezo mi carrera, el free style y empiezo a perseguir mi sueño.

El reggaeton ha evolucionado en los últimos años, ¿cuánto crees que ha cambiado el género?

El género ha cambiado, pero para bien. Creo que son muchos artistas nuevos, muchas melodías nuevas, muchas letras nuevas, muchos sonidos nuevos, pero creo que es necesario para que sigamos dándole un toque también joven, un toque fresco a lo que es el género urbano, a lo que ya hicieron las leyendas que nos representan, que son nuestros coaches, nuestros maestros. Seguimos expandiendo el género y creo que vienen bien a ese cambio, que siga, pero sin que se pierda la esencia. Tenemos que ponernos de acuerdo para que no se pierda la esencia del reggaeton.

¿Qué le dirías a quienes recién empiezan?

Que metan mano, que no escuchen a nadie, solo a su corazón, que si quieren poner una pista y grabarse, que lo hagan. Que si tienen un sueño, que lo hagan, se puede hacer, se puede llegar. No está en el dinero, es tener las ganas de tocar puertas, moverse donde está la oportunidad.

Lunay se presentará junto a los máximos exponentes del reggaeton mañana, sábado 2 de setiembre, en el Reggaeton Lima Festival 3, en el estadio San Marcos, que será la despedida de Tego Calderón. Compartirá escenario con Wisin y Yandel, Natti Natasha, Anuel AA, Mike Towers, DJ Rafi Mercenario y más.

