J-Hope integrante de la agrupación surcoreana BTS protagonizará el documental de Disney+ el cual contará los desafíos del lanzamiento de su álbum en solista: “Jack in the box”.

Jung Ho-Seok popularmente conocido como J-hope es uno de los integrantes del exitoso grupo surcoreano BTS que en julio último presentó su primer álbum en solista: “Jack in the box”, y que ahora será el protagonista de su primer documental en Disney+.

“J-hope in the box” es el nombre del documental que protagonizará el popular Hobi donde contará el trabajo que significó el lanzamiento de su primer álbum en solista, “Jack in the box”.





Mira el trailer del documental “J-Hope in the box”:





¿Cuándo y dónde ver el documental de J-Hope de BTS?

El estreno mundial del documental será en la plataforma de streaming Disney+, el próximo viernes 17 de febrero, un día antes de su cumpleaños número 28.

En el documental contará los desafíos personales y creativos y todo el proceso de preparación del álbum alejado de sus compañeros de BTS.

También contará lo que significó la actuación de J-hope en el importante festival musical Lollapalooza en julio del 2022 y se verá material exclusivo de lo que fue la fiesta de presentación del álbum donde asistieron los integrantes de la popular boyband surcoreana.





VIDEO RECOMENDADO: