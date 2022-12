BTS vuelve a los cines del mundo este 1 de febrero, esta vez para presentar una versión reeditada y remasterizada de su último concierto en Busan, BTS Yet To Come in Busan.

BTS Yet To Come in Busan, fue el nombre del concierto que dio la boyband surcoreana para impulsar la candidatura de la ciudad de Busan para ser anfitriona de la World Expo 2030, este fue un concierto gratuito y se pudo ver en línea en todo el mundo.

El concierto fue gratis y se dio a solo meses de que la agrupación anunciara una pausa hasta el 2025, tiempo que les tomaría cumplir con el servicio militar obligatorio. Este convocó a miles de fans de todo el mundo, que viajaron para verlos por última vez antes de su prolongada pausa.

En el concierto BTS: RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V y Jungkook presentaron sus mejores éxitos, canciones como ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘Idol’ y la primera presentación en vivo de ‘Run BTS’, canción de su último álbum Proof, fueron algunos de los títulos que interpretaron a miles de personas del Army que ahora podrán revivirlo en pantalla gigante.

BTS: Yet To Come in Cinemas

Cinematic cuts only in ScreenX, 4DX and big screens



Release at 1st, Feb, 2023

Ticket opens at 11st, Jan, 2023

🔗Info at https://t.co/mZGwAzeyxq



#YetToComeInCinemas





¿Cuándo iniciará la venta de entradas?

La venta de entradas será el próximo 10 de enero del 2023 en todos los cines, la proyección será el 1 de febrero del 2023. Hasta el momento no se saben de horarios pero al haber gran expectativa de Army posiblemente se habrán muchos horarios para poder ser parte de esta experiencia en el cine.

Se recomienda conseguir sus entradas solo por los canales oficiales de los cines, y evitar comprar a revendedores para evitar posibles estafas.





¿En qué cines se podrá ver el concierto de BTS en Perú?

Cineplanet, Cinemark son hasta el momento los dos cines que han confirmado que trasmitirán este concierto.

¡ATENCIÓN #ARMY! ¡Tenemos un notición!



HOY les podemos confirmar que: ¡#BTS #YetToCome 💜 llega a CINEPLANET!



Estén atent@s a nuestras redes, porque les estaremos contando más detalles de este concierto. 💜 pic.twitter.com/x9Lo75PRa1 — Cineplanet Perú (@cineplanet) December 23, 2022





¿Cuál será el setlist del concierto?

El repertorio de BTS Yet To Come in Busan hizo un recorrido por todos los estilos que ofrece BTS, no hubieron presentaciones solistas.

Mic Drop Run BTS Save Me Zero O Clock 00:00 Butterfly UGH Cypher Pt. 3: Killer Dynamite Boy with luv Butter Ma City Dope Fire Idol Young Forever For Youth Spring Day Yet to Come

Al ser una versión reeditada se podrá apreciar un mayor juego de cámaras de las presentaciones y posiblemente un detrás de cámaras, algo que emocionará a Army.





Últimos proyectos de BTS

Cómo se informó después del concierto BTS Yet To Come in Busan, los integrantes harían una pausa hasta el 2025, ya que se enlistarían en el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Jin el miembro de mayor edad de la agrupación ya se encuentra prestando sus servicios al gobierno surcoreano en una base muy cerca de la frontera con Corea del Norte.

RM, el líder de la banda a inicios de diciembre presentó su álbum Indigo, el cual contiene 10 canciones que muestran su crecimiento musical. y cuenta con diversas colaboraciones musicales.

Tae, recientemente presentó una canción navideña para acompañar a Army en fiestas navideñas. “It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas”, es una canción de ritmo blues que Tae prometió a Army en navidad del año pasado.

Jhope, se presentará en el show de Año Nuevo de Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve 2023 el próximo el 31 de diciembre.

Jungkook el miembro más joven de la agrupación, se presentó en la inauguración del Mundial de fútbol Qatar 2022 con ‘Dreamers’.

Se sabe que los demás integrantes están preparando sus álbumes en solitas, los cuales se esperan sean presentados en el próximo año.

