Carlos Compson, músico, cantautor y productor peruano, que a través de sus producciones ha dejado una marca imborrable en la escena musical con su estilo Dark New Wave y su pasión por la música post-punk, ha demostrado a lo largo de estos años ser un talento versátil, desafiando los límites creativos y explorando nuevos territorios sonoros.

Como parte de la expansión de su música, Compson realizará su gira a partir de septiembre en México (país cuna de grandes artistas de la escena musical) como una de las figuras peruanas más importantes del post-punk y de la escena obscura para estrenar su más reciente material.

A lo largo de su trayectoria, el artista peruano ha participado en festivales importantes nacionales e internacionales. Además de ser un apasionado del trabajo audiovisual, ha logrado formar parte de los playlists de MTV y VH1 con videoclips como “Te quiero pero no te creo” y “Arlequín”. Su dedicación y pasión llevó al músico a compartir escenarios con reconocidos artistas como Motorama, Dorian, The Beauty of Gemina, Mikel Erentxun, Los Bunkers y Rata Blanca.

Su habilidad para conectar con los oyentes a través de su música y su enfoque artístico único le han ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad musical. Sus letras poéticas y su habilidad para crear atmósferas cautivadoras se han convertido en su sello distintivo, consolidando su lugar en la escena musical actual.

En todas sus producciones hasta el momento, Carlos Compson es el ejecutante de toda la instrumentación en su música: guitarras, bajos, teclados, baterías, programación, edición, mezcla y masterización, se han combinado con un resultado fino a lo largo de tres discos. El disco actual es “El Intermediario”; lanzado durante el 2020, en plena pandemia, ubicado dentro de lo más relevante dentro de la escena obscura peruana.

Carlos Compson.

“Una de las experiencias emocionantes y gratificantes que tuve como músico, fue compartir escenario con la banda rusa MOTORAMA, la oportunidad de compartir mi música con una audiencia más amplia y conectar con sus seguidores, fue algo maravilloso. “La música es una forma poderosa de conexión y expresión cultural. Presentarse en un país extranjero puede brindarle a un músico una mayor exposición y la oportunidad de llegar a nuevos seguidores y audiencias. México, en particular, tiene una rica escena musical y puede ser un mercado atractivo para artistas internacionales”, resalta Compson.