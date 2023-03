Andrés Cabas es el creador de temas musicales muy populares que sonaron fuerte y pegaron en las radios limeñas como ‘Ya no eres mi bombón’, ‘Bonita’, ‘Tu boca’, entre otras. Este reconocido músico colombiano viene a Lima para presentarse en el Latin Pop Festival, que se realizará este sábado 25 de marzo en el Centro Cultural Lima.

En entrevista con Perú21, Cabas se declaró hincha acérrimo de nuestro país, en especial de la comida y dijo que ya cuenta los días para volver a reencontrarse con su público limeño después de muchos años.

“Tengo mucha emoción de ir a Perú este sábado. Sé que muchas de mis canciones han pegado allá y estoy muy contento de ir a verlos y cantarles esos temas”, dijo el intérprete de ‘La cadena de oro’.

Un peruano más

Además, resaltó la conexión especial que tuvo con nuestro país cuando ha venido. “Hace muchos años no voy a Perú. Después de las promociones, regresaba como 10 kilos más gordo. Comíamos como locos. Eran giras muy largas y el plan siempre era ir a comer. No veíamos la hora de acabar para ir a probar esas delicias de Perú”, agregó entusiasmado.

“Soy fanático de la gastronomía peruana, del movimiento de cumbia. La gente es muy linda, muy alegre... También recuerdo el cielo medio tapado de Lima”, contó.

Otra de las anécdotas de Cabas con su público peruano es cuando le regalaron un cajón.

“Todavía lo tengo y en conciertos acústicos que hago utilizo el cajón en lugar de la batería porque le da un sonido muy íntimo”





‘Ya no eres mi bombón’

La primera canción que sacó Cabas fue ‘Ya no eres mi bombón’, en el año 2002. Fue un hit en Latinoamérica y se hizo rápidamente conocido. A pesar de que se especuló que la dedicaba a una expareja en particular, aseguró que nació durante un ensayo y no estuvo dedicada a nadie.

“Es una canción como de sabrosura, de despedida alegre. Estaba ensayando y la terminé, con la suerte de que fue la primera canción que lancé y fue un hit que me llevó a recorrer el mundo. Le agradezco porque la gente la recibió con mucha fiesta y alegría. Siempre con mucha gratitud a esa canción”, expresó.

“Hay que aprender a despedirse con alegría y con humor. ‘Ya no eres mi bombón’ es una manera linda de decirle ‘ya, hasta aquí llegamos, pero con alegría”, detalló.





Cumplió 20 años de carrera

En otro momento, Cabas resaltó que ya tiene 20 años de carrera musical. “Vengo de una familia de músicos.

Estudié música en la universidad y siempre quise resaltar el folclor y la cumbia de Colombia, que estaban un poco olvidados. Me empezó a ir bien con mis canciones e hice una gira con Shakira, que se llamó ‘El tour de la Mangosta’, apuntó.

Indicó que, además de Shakira, también ha colaborado con Carlos Vives, y otros compatriotas. Incluso, no descartó hacer algún proyecto con músicos peruanos.

Agregó que el Latin Pop Festival será una manera de celebrar estos 20 años de recorrido.

“Escríbanme para ver qué canciones quieren escuchar y estar juntos en esta gran fiesta de este sábado, que va a estar buenísima”, añadió tras reiterar la invitación a todo su público limeño para su concierto.

