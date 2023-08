Con su peculiar estilo electrónico oscuro, regresa a Lima la banda alemana de synth pop And One. Hijos de los mejor del electro pop germano, la banda liderada por Steve Naghavi, originario de Irán, nació en Berlín a finales de los ochentas en plena efervescencia electrónica.

Influenciados fuertemente por el synth pop alemán y los primeros trabajos de Depeche Mode, Steve Naghavi, Chris Ruiz, ambos fans del Electronic Body Music de Bélgica, decidieron juntarse y hacer música usando solo un beatbox y dos teclados. Su demo se viralizó rápidamente. El resto es historia.

Tras 14 discos de estudio, este 2023 se lanzaron a una gira mundial que incluye, por el lado de este continente, solo a México, Argentina y Perú. Cabe recordar que And One vino por primera vez en el 2018, pero dejaron con ganas de más.

Sonarán éxitos como Techno Man, Life isn’t easy in Germany, Get you closer, Military fashion show, Sometimes, entre otros.

La cita en Lima es el 1 de setiembre a las 8pm (puntualidad germana, se advierte) en Yield Rock (Plaza San Martín) gracias a la productora de La Oroya, DjpoolS Music Entertainment.









