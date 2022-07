La temporada 4 de “Stranger Things” ha terminado, pero aún hay un gran misterio sobre Upside Down que aún no se ha revelado y se espera que revele en la quinta temporada de la popular serie de Netflix.

Muchos seguidores de la serie están pendientes de las nuevas revelaciones sobre su quinta temporada, que será más corta que la anterior, y uno de ellos es Upside Down.

Los espectadores conocieron por primera vez Upside Down en “Stranger Things” en la temporada 1, cuando Joyce Byers trató desesperadamente de encontrar a su hijo desaparecido, Will, quien fue secuestrado y llevado a la dimensión paralela oscura y misteriosa. A medida que la serie ha progresado en las últimas cuatro temporadas, ha revelado más y más atisbos y detalles sobre Upside Down, pero no se sabe quién lo creó.

¿CUÁL ES EL MAYOR MISTERIO SOBRE UPSIDE DOWN QUE AÚN NO SE RESUELVE EN “STRANGER THINGS”?

La cuarta temporada de Stranger Things ha terminado, pero aún no se sabe cuál es el origen de Upside Down y se espera que este misterio se revele en la próxima temporada. Se trata de un lugar parecido a la Tierra, pero en una dimensión más oscura, habitado por monstruos como Demogorgons, Mind Flayer y Vecna.

Según la teoría de Dustin después de deducir que Eleven no creó el reino, sino que solo abrió la puerta, el Upside Down probablemente tenga miles, si no millones, de años. Además, las preguntas sobre si Upside Down es específico de Hawkins, y si es así, siguen siendo desconocidas.

Cronológicamente, cuando One fue enviado al Upside Down, ya era un mundo establecido, lo que sugeriría que Eleven no fue responsable de su creación. Vecna (One) en principio creyó que era una especie de " purgatorio “, pero luego llegó a verlo como un " reino virgen de la humanidad “. En sus exploraciones del Upside Down, se encontró con la especie de depredadores humanoides que más tarde serían conocidos como Demogorgons.

Parece poco probable que la dimensión se hubiera generado naturalmente en un estado tan avanzado de inmediato, con organismos vivos que ya la habitan. Por lo tanto, cuando Eleven sin darse cuenta abre el portal interdimensional para que One caiga, en el Upside Down , como se reveló en la temporada 4 de Stranger Things , no habría tenido sentido que ella lo hubiera creado.

Lo que llama la atención es que en los recuerdos de Eleven de sus años de juventud nunca han sido claros a lo largo de la serie. Aparentemente, no recordaba los eventos del episodio 7 de la temporada 4 de la popular serie de Netflix, como “la masacre en el laboratorio de Hawkins. Incluso creyendo que era responsable de los asesinatos que vio en sus visiones. Dado que no podía recordar tal evento con una lucidez considerable, es poco probable que hubiera recordado su creación involuntaria del Upside Down. Bueno, habrá que ver la quinta temporada y esperar que el misterio, al fin, sea revelado.

Barb fue una de la primeras víctimas de Upside Down (Foto: Stranger Things /Netflix)

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS”?

El segundo volumen de la temporada 4 de “Stranger Things” ya se estrenó a través de Netflix el pasado 1 de julio. Por ello, solo requieres de una suscripción a la popular plataforma de streaming para ver los nuevos y anteriores episodios de la popular serie de televisión. Puedes acceder a ellos desde este enlace.