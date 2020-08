Antes de escribir su primer libro Famulus (Pesopluma, 2020), Romina Paredes ya tenía decidido el título, pues lo había leído una revista de psicoanálisis. “La palabra familia viene del latín famulus, que significa esclavo. No podemos escapar del contrato familiar”, sentencia.

Paredes ha publicado un conjunto de cuentos a través de los cuales escarba en las relaciones familiares y resalta las asperezas, heridas y traumas que sus personajes esconden bajo la piel.

El libro arranca con un relato sobre unas nadadoras adolescentes cuyo único sentido vital —impuesto por sus padres— es competir. Cabe decir que Romina practicó la natación a nivel profesional hasta que terminó la universidad, tuvo una beca de deportista calificada, luego prefirió no continuar con las ligas máster.

- ¿Tiene algo en común escribir y nadar?

Sí, totalmente. Creo que nadar es una prueba de esfuerzo mental y física, tiene mucho en común con el acto de escribir, porque, al menos para mí, no es para nada fácil, es algo que me exige mucho.

- ¿Por qué decides plantear relatos grises sobre el deporte?

Son materiales que me interesan abordar desde el punto de vista literario porque la competitividad extrema es un tema bastante rico. En las Olimpiadas o en los Panamericanos, vemos a los deportistas ganando medallas, pero no sabemos todo lo que han pasado para llegar hasta ahí. No solamente la exigencia del entrenamiento, sino que muchas veces se cometen abusos. Hay un documental en Netflix llamado Atleta A que aborda el tema de abusos sistemáticos en el equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos. Creo que es bastante importante hablar de esos temas.

- ¿Crees que se puede extrapolar el sentido competitivo extremo de los deportes a esa autoexigencia que nos imponemos en la vida con el objetivo de siempre ganar?

Por su puesto, muchas veces lleva a que tomemos no muy buenas decisiones, que nos ponen en situaciones que sobreexigimos a nuestro propio cuerpo y afectamos nuestra integridad solo por ir a la par con la idea de éxito.

Romina es traductora, trabajó durante cuatro años con emprendimientos femeninos, eso le permitió conocer diferentes dimensiones de lo que significa el trabajo independiente para una mujer. Según Paredes, la situación laboral es más difícil porque hay un doble horario de trabajo para una mujer: uno en casa y otro en la oficina.

Esa experiencia le ha servido para tener una postura crítica y escribir algunos de sus cuentos donde las mujeres son maltratadas, violadas, asesinadas y desechadas “como un desperdicio doméstico más”, como en caso del cuento Basura.

- Criticas que algunos violadores sean nombrados monstruos y otros no, ¿por qué?

En la prensa siempre se le denomina a los violadores como monstruos, pero no sucede lo mismo con aquellos que se mueven en otros tipos de ámbitos como el teatro, los profesores o diversos sectores que no son los periférico. Mi crítica va por cómo usamos esos eufemismos y para quiénes.

- En el último cuento del libro, hay tres mujeres de distintas generaciones, una es muy diferente de la otra, pero todas deben cargar con el lastre de sus progenitoras.

El último cuento se trata de heridas generacionales y lo más importante es el Perú porque es un personaje bastante importante que modifica el actuar de estas tres personajes mujeres. Es fuerte en el caso de la abuela porque le toca vivir el terremoto, el terrorismo y de alguna manera eso decanta en una enfermedad mental, lo mismo con la madre y con la nieta. En el último cuento, el material principal son las heridas generacionales y cómo estas impactan en cada sujeto.

En suma, Famulus es una publicación de una joven escritora que ha compuesto una suerte de melodía in crescendo de relatos complejos, para nada felices y con una historia final que golpea en los tímpanos y hace eco hasta el corazón.

Romina Paredes, autora de 'Famulus'