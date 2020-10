Un libro que te despoja de los prejuicios, una autora que no tiene miedo a decir las cosas por su nombre. Raquel Rottmann tenía que ir más allá de Instagram y “Corazón con Leche” es su más reciente obra.

¿Cómo te animaste a escribir sobre temas que todavía son tabú como el sexo y lo que sienten las mujeres y hombres respecto a una relación sexual?

-Siempre fue un interés mío. Comenzó por algo más personal, en el colegio, donde ya era una persona activa y mis amigas siempre acudían a mí para aconsejarlas sobre sus relaciones ydudas. Cuando llegué a la universidad decidí enfocar mis estudios de biología y psicología en temas de sexualidad como psicología de la mujer, temas de género, temas de diversidad sexual, etc. Cuando me gradué y me mudé a Lima para ayudar a mi madre con un nuevo negocio, me di cuenta de que absolutamente nadie hablaba del tema con naturaleza y que los tabúes, prejuicios y estigmas eran muy prevalentes y hasta tóxicos para una vida sexual plena y NORMAL entre personas. No se habla de consentimiento, la discriminación contra la comunidad LGBTQ+, la idea de que si te violan es tu culpa por vestirte de cierta manera la escuchaba por todos lados, el hecho de que la mayoría de mis amigas mujeres nunca habían llegado al orgasmo todos fueron incentivos para lanzar una pagina donde normalizaba la sexualidad mientras educaba sobre ella de una manera relevante y relacionable.

Hay una frase en el libro que dice "Las mujeres no tenemos un deseo sexual más light que os hombres. ¿Esa es una generalización? ¿Cómo llegas a este tema?

-Hay esta idea machista de que las mujeres somos el sexo menos sexual. Que los hombres viven con “impulsos” (un mito muy peligroso ya que de cierto modo se usa como “excusa” para casos de violación y acoso) y que si una mujer tiene un deseo sexual alto debe ser por falta de atención de sus padres y están buscándola en otros lados. Estas ideas le privan a las mujeres su derecho a desear, sentir y buscar el placer que viene con el sexo. Todos somos seres sexuales y al fomentar esta idea de que las mujeres somos menos que los hombres solo se logra que cuando empiecen a explorar su sexualidad sientan culpa, vergüenza y no logren disfrutarla plenamente.

¿Cómo nace el libro Corazón con Leche?

A raíz de que mi plataforma principal era Instagram y esta te limita mucho con respecto cantidad de texto en cada post, el contenido muchas veces es censurado y hasta borrado si no “sigue las reglas” y justo estaba trabajando con Desiree Frank (@dizzyfrankk) una ilustradora muy capa y sentí que ofrecer una guía más completa con ilustraciones hermosas era necesario para personas de todas las edades.

No creo que este libro sea solo dirigido a mujeres, creo que los hombres harían bien en leerlo. También conversas con expertos. Cómo se desarrolla al conversar con algunos expertos sobre el

-Yo quisiera que absolutamente todo el mundo lea este libro. Toca conceptos muy básicos (y también otros más avanzados) que deberían ser presentados en el hogar desde temprana edad y enseñados en el colegio si hubiera educación sexual integral en el país. Hablo sobre anatomía básica, masturbación (que todos lo hacemos), identidad de genero y orientación sexual, el sexo desde la virginidad hasta sexting, incluyo entrevistas con una mujer trans Gia y una mujer con discapacidad Ana Estrada.

Un libro que deja atrás los prejuicios

Salir del clóset puede ser complicado, como también puede ser simple, se dice en el libro. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que pasa en la sociedad peruana respecto a la homosexualidad, la libertad de ser uno mismo y la constante discriminación?

En un país donde ni siquiera hay una ley de matrimonio igualitario, hay mucho que decir. Aunque poco a poco estamos avanzando, todavía hay la necesidad de la representación de la comunidad LGBTQ+, la necesidad de la educación sexual integral con un enfoque de género para luchar con la cantidad de homofobia y transfobia.

Se toca otro tema que normalmente no se hace: la masturbación, (y la masturbación femenina menos). ¿En algún momento tuviste que vencer este tipo de prejuicios, como el hablar del flujo vaginal, entre otros?

Cuando no se habla sobre algo (la masturbación) lo cual es algo que nadie nos tiene que enseñar, es algo que nos nace tanto como la necesidad de comer hay demasiado espacio para que se genere culpa, vergüenza, pudor sobre el tema lo cual puede no solamente afectar tu capacidadde disfrutar de tus relaciones, sino también tu autoestima.

¿Por qué se llama Corazón con Leche?

-Quería que la gente hable sobre la sexualidad, así como hablas de otros temas mientras te tomas un café con leche con alguna amiga. Corazón por las emociones y leche por lo sexual.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

España: Sergio Ramos llegaría para el debut en Champions y Clásico ante Barcelona | VIDEO