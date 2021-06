Victoria Ruffo es considerada una de las actrices más queridas y admiradas de México y Latinoamérica. Durante las cuatro décadas que tiene de trayectoria ha trabajado en cine, teatro, programas de televisión y telenovelas, género en el que más se ha destacado como protagonista de exitosos proyectos, ganándose el título de la “Reina de las telenovelas”.

Sin embargo, en una ocasión la actriz de 59 años no logró obtener un personaje que quería. Victoria Ruffo recordó la vez que quiso interpretar a la villana de la telenovela “En nombre del amor”, pero el papel se lo ganó Leticia Calderón.

Fue en el 2008 cuando Victoria Ruffo hizo casting para formar parte de elenco de “En nombre del amor”, sin embargo, no consiguió el papel de villana de la historia. Finalmente se quedó en el proyecto, pero dándole vida a otro personaje. Aquí te contamos la historia completa.

LETICIA CALDERÓN: LA VEZ QUE LE GANÓ UN PAPEL A VICTORIA RUFFO

En entrevista para el programa Faisy Nights, Victoria Ruffo recordó la ocasión en Lety Calderón le ganó el papel que villana en la telenovela “En nombre del amor”.

“Sí, claro. Fue En nombre del amor, yo quería ser la villana y terminó haciéndolo Leticia Calderón. Ay sí, la odio, la odio porque me lo quitó”, afirmó la actriz.

Aunque Victoria Ruffo no fue la villana, sí participó en la telenovela interpretando a Macarena, hermana de Carlota, personaje que dio vida Calderón. “En nombre del amor” se emitió en 2008 y fue protagonizada por Alisson Lozz y Sebastián Zurita, en donde también participó Arturo Peniche.

Aunque la actriz tiene una amplia trayectoria en el mundo de la actuación, Victoria Ruffo contó que aún le faltan muchos personajes por interpretar y que le gustaría incursionar en la comedia.

“Comedia me gustaría seguir haciéndolo, me encanta, me gusta que la gente se ría. En teatro generalmente hago comedia para reírme yo y que la gente se ría, pero en televisión me gusta mucho llorar, la verdad”, agregó.

Victoria Ruffo inició su carrera en el cine en la década de 1970. Desde la década de 1980, sólo ha hecho ocho películas, y se ha dedicado casi completamente a las telenovelas. También inició en el mundo de las fotonovelas, historias plasmadas con imágenes, con actores de verdad y de publicación semanal.

Debido a la popularidad de sus telenovelas Simplemente María, La fiera, La madrastra y Victoria, entre muchas otras, adquirió notoriedad en toda América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

En el 2017, la actriz mexicana fue considerada una de las 30 mujeres más bellas del mundo, según encuesta realizada por el portal Hollywood Buzznett.