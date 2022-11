Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más tenebrosos en la historia de Estados Unidos. Sus crímenes y atrocidades han sido retratados en la serie biográfica “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” que ha sido todo un éxito en Netflix. De hecho, esto ha provocado que salgan a la luz algunas declaraciones de sus familiares, como su padre, Lionel Dahmer, quien afirmó que pudo haber descubierto lo que hacía su hijo.

El también llamado “Carnicero de Milwaukee”, o “Monstruo de Milwaukee”, fue un asesino serial estadounidense, responsable de la muerte de 17 adultos y adolescentes varones. Desde 1978 hasta 1991, el hombre cometió estos crímenes que involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo.

Tras el éxito y polémica que generó “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, se ha recuperado una entrevista de 1990 donde el padre del asesino, Lionel Dahmer, habla sobre los crímenes que cometió su hijo y las señales que ignoró. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Jeffrey Dahmer cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991 (Foto: Getty Images)

LAS SEÑALES DE ALERTA QUE IGNORÓ EL PADRE DE JEFFREY DAHMER

El programa especial “The Presence of Evil: Face to Face with Jeffrey Dahmer”, presentado por el Dr. Phil, sacó a la luz una entrevista de Lionel Dahmer, el padre del asesino serial Jeffrey Dahmer, de 1990, donde admite que ignoró varias señales sobre el comportamiento de su hijo.

De hecho, el padre de Jeffrey Dahmer dijo que hubo dos momentos en los que pudo descubrir los descabellados crímenes que cometió su hijo y que pudo haber puesto fin a la situación.

Lionel Dahmer dijo que una vez tropezó con la caja de madera que contenía la cabeza de Anthony Sears, quien fue asesinado por Dahmer en 1989. En ese momento, su hijo vivía con la madre de Lionel, quien le molestaba que guardara revistas pornográficas.

Lionel Dahmer durante el juicio de su hijo Jeffrey Dahmer por los crímines que cometió (Foto: Getty Images)

“Mi madre se había quejado en varias ocasiones de ver pornografía”, recordó Lionel Dahmer. “Entonces, cuando hice la visita a Milwaukee, vi esta caja en el armario de su habitación y dije ‘Voy a abrirla’ y comencé a bajar al sótano a buscar una herramienta para abrir la caja”, agregó.

Sin embargo, Jeffrey convenció a Lionel de no abrir la caja hasta el día siguiente. “Él me convenció de esperar. ‘Espera hasta mañana, papá’, dijo, ‘y te abriré entonces, pero no hagas nada ahora, no quiero molestar a la abuela’”, explicó el anciano Dahmer.

Jeffrey Dahmer en 1992 durante el juicio en su contra en Estados Unidos (Foto: AP)

A la mañana siguiente, cuando abrió la caja, Lionel encontró varias revistas pornográficas. Sin embargo, después de ser condenado, Jeffrey Dahmer confesó haber guardado partes del cuerpo mutilado de Anthony Sears en esa misma caja durante una entrevista.

Según Lionel, los fetiches sexuales de su hijo comenzaron a desarrollarse cuando tenía entre 11 y 14 años. Jeffrey solía vagar por los caminos rurales donde vivían para recoger los restos de varios animales muertos y luego los llevaba a casa en bolsas de basura, según New York Post.

“Pensé que en algún momento entre los 12 y los 14 años, al salir de la pubertad, su motor sexual estaba a toda marcha y estaba tocando las entrañas de este animal y se conectó neuronalmente para conectar el placer sexual con este tipo de actividad”, dijo Lionel Dahmer.