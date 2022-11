El fin de semana pasado hubo una rueda de prensa en referente a la serie de Netflix Dahmer, donde fueron entrevistados el creador de la serie, Ryan Murphy, y parte del elenco como Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Niecy Nash (Glenda Cleveland), y Richard Jenkins (Lionel Dahmer).

Peters declaró a Variety de que, aunque ha trabajado con Murphy anteriormente (específicamente en la saga de American Horror Story), tuvo muchas dudas de participar en esta serie.

“Sopesé mucho los pros y los contras, no dejaba de preguntarme si debía hacerlo o no. Sabía que iba a ser increíblemente oscuro, y que sería un gran desafío.”

Para entender al asesino, observó una entrevista que hizo Dahmer en 1994 para Dateline. “Deseaba ahondar en su psicología, en ese aspecto más extremo que puede tener el comportamiento humano.”

En esos cuatro meses de preparación, antes del rodaje, estudió de fondo al asesino:

“Se mantiene muy recto, no mueve los brazos cuando camina. Así que me puse pesas en las mangas para ver qué se sentía. Llevaba su tipo de zapatos, también añadiendo pesas, y llevaba sus vaqueros, sus gafas, tenía un cigarrillo en la mano todo el tiempo. Necesitaba todas estas cosas externas para que, una vez en el set, se convirtieran en algo natural. Así que miré mucho material de archivo y trabajé con un entrenador de voz, porque tenía una forma particular de hablar, una voz más apagada que la mía y un vocabulario determinado. Luego grabé una cinta de 45 minutos, que me ayudó mucho. Lo escuchaba cada día, esperando encontrar nuevas claves en su forma de hablar, pero también para sumergirme en un determinado estado de ánimo. Fue una investigación agotadora: tratar de encontrar esos momentos privados en los que no parecía ser consciente de sí mismo, y en los que se podía vislumbrar su comportamiento antes de grabar esas entrevistas en la cárcel…”

Tras interpretar un papel tan oscuro y demandante, Ryan Murphy comentó que Peters, a modo de broma, sugirió que su próximo papel sea “uno normal”. “Preferible una comedia romántica”, bromearon.

