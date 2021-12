Transcurría 2010 cuando Aracely Arámbula y Arturo Carmona fueron convocados para participar en la obra teatral “Perfume de gardenia”, que estuvo en escena hasta 2012. Debido a los contantes ensayos, que prácticamente eran diarios, la amistad que había nacido entre los actores, poco a poco se convirtió en amor, por lo que decidieron iniciar un romance.

Si bien, todos sabían de la relación, que estaba siendo tomada muy en serio por el histrión, la protagonista de “La doña” jamás confirmó el noviazgo. Ahora, una década después del tan comentado romance, el exfutbolista rompió su silencio y decidió revelar que una de las razones que lo llevó a terminar con la también cantante fue porque ella ocultó el compromiso.

“Estaba muy cansado de muchas cosas. Lo curioso es que toda la familia [de ella] estaba conmigo. Yo estaba ofendido, pues no estaba tan tirado al catre como para que me esté escondiendo, ¿no?’. [Entonces] empecé a cansarme y aparte de estar oculto dije: ‘¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo”, señaló en entrevista con su amigo Fernando Lozano.

Debido al revuelo que causaron sus declaraciones, “La Chule” salió al frente para señalar por qué ocultó su romance con Carmona, aunque ella asegura que jamás lo mantuvo oculto.

El exfutbolista dijo que cuando comenzó su relación con Aracely Arámbula siempre pensó en un futuro con ella (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

¿POR QUÉ RAZÓN ARACELY ARÁMBULA NEGÓ SU ROMANCE CON ARTURO CARMONA?

Tras lo señalado por Arturo Carmona, quien aseguró que la protagonista de “La patrona” nunca quiso revelar que estaba con él, Aracely Arámbula dio a conocer en una entrevista con “Venga la alegría” por qué no confirmó el noviazgo en aquella época.

“Arturo [Carmona] es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho. En el tiempo de ‘Perfume de gardenia’ tuvimos un romance muy bonito. Él siempre dice que lo niego, pero no era así. No quería que ustedes [los medios de comunicación] nos acosaran tanto”, manifestó.

Asimismo, señaló que no se había enterado de lo que había mencionado su expareja porque se encontraba en una entrevista y fue su mamá quien la puso al tanto, luego un amigo suyo le pasé un enlace, donde vio las declaraciones. Tras ello, se comunicó con el actor.

“Me dio mucha risa y le dije: ‘No he visto nada, pero ¿qué hiciste, Arturo?, ¿qué hablaste de más?’. Él estaba muy apenado y me dijo: ‘¡Ay, ay discúlpame!’. Es un divino, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio; entonces, yo creo que a veces depende del modo en el que estés, puedes hablar y decir cosas. Entonces no juzgo, ni critico ni nada. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, que siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano. Lo quiero mucho y, la verdad, es que no quiero hacer leña de eso”, explicó al programa Hoy día.

Aracely Arámbula señaló que tomó con humor lo dicho por su expareja, a quien le tiene mucho cariño (Foto: @juan_montes / Instagram)

¿QUÉ MÁS DIJO ARTURO CARMONA SOBRE SU RELACIÓN CON ARACELY ARÁMBULA?

Pero Arturo Carmona no solo reveló que su romance con Aracely Arámbula llegó a su fin porque ella ocultó su relación, sino también debido a que la actriz cada vez que sus hijos visitaban a Luis Miguel, ella se quedara con él.

“Yo le aplaudía que ella pretendiera y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo. Yo lo que hice en ese momento [en esa misma situación], sin tener aviones, iba hasta donde mi hija estaba y me quedaba en un hotel. Hay que respetarse a uno mismo”, aseveró.

El histrión también reveló que otra de las cosas que lo incomodaban era cuando los hijos de Aracely Arámbula visitaban a Luis Miguel ella se quedaba con él (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ACTUAL ENTRE ARACELY ARÁMBULA Y ARTURO CARMONA?

Después de aclarar la situación, Aracely Arámbula indicó que tras el fin de su relación con Arturo Carmona quedaron como amigos y que hasta el día de hoy se mantienen en contacto, pues ella suele invitarlo a diversos eventos.

“A Arturo lo quiero tanto que lo había invitado al teatro en Toluca, pero como hemos andado en la locura ni le recordé ni me recordó, pero está invitadísimo porque él también hizo esa obra. Es alguien que quiero mucho, mucho, que se portó increíble con mis hijos y lo hablamos él y yo”, manifestó.