Alicia Villarreal y Arturo Carmona se casaron el 16 de diciembre de 1998, tras conocerse algunos años antes en un concierto de la cantante con el Grupo Límite. Producto de su amor, tuvieron a Melenie, su única hija en común que nació en 1999. Todo parecía ir bien en el matrimonio, hasta que en 2002 los artistas anunciaron su separación.

Tras esta noticia, se crearon rumores sobre una supuesta infidelidad, lo que tomó fuerza cuando Villarreal lanzó un controversial tema titulado “Te quedó grande la yegua”, el cual formó parte de su disco ‘Soy lo prohibido’, publicado después de su divorcio.

La letra de esa canción habla sobre una mujer que enfrenta a su expareja por abandonarla, por ello, muchos llegaron a pensar que estaba dedicada al padre de su hija, creyendo que fue él quien puso punto final a su relación por irse con otra persona.

Alicia Villarreal hace algunas décadas (Foto: Alicia Villarreal / Instagram)

¿A QUIÉN LE DEDICÓ ALICIA VILLARREAL LA CANCIÓN “TE QUEDÓ GRANDE LA YEGUA”?

Más de dos décadas después de su divorcio, Arturo Carmona decidió terminar con las sospechas alrededor del tema interpretado por Villarreal, revelando si realmente fue él a quien iba dirigida la letra.

“No es una canción para mí, ya lo ha dicho ella mil veces. Lo que pasa es que sucedió en un momento de ruptura, sucedió cuando ella y yo estábamos tomando una decisión de separarnos, pero no es una canción para mí. No me queda el saco”, aseguró.

Así mismo, añadió que no le molesta ser relacionado con ello: “Fue un poco el tema marketing, se fue hacia ese lado [...] Al final la gente piensa en Carmona cuando escucha esta canción y como es un clásico ya de la música vernácula, creo que voy a estar involucrado durante muchísimos años, pero no me molesta”.

Arturo Carmona empezó como futbolista, pero luego cambió de profesión y se dedicó a la actuación (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE TIENEN CARMONA Y VILLARREAL?

En la actualidad, los artistas tienen una buena relación por el bienestar de su hija y porque, con los años, han creado un vínculo sano. Una prueba de ello es que Arturo trabaja con Cruz Martínez, el esposo de la cantante y padre de sus dos hijos.

“Las cosas se dieron por la comunicación y confianza. Es claro y es importante saber en qué posición estamos, quiénes somos, y tener una realidad de las cosas. Al final compartimos familia, mi hija vive en el hogar que él (Cruz Martínez) encabeza, donde está la mamá de mi hija. Me importa que ellos estén bien”, declaró el actor ante las cámaras de Eden Dorantes.