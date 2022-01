La telenovela mexicana “La desalmada” se convirtió en todo un éxito internacional. Desde su estreno el pasado 5 julio de 2021 por Las Estrellas, la ficción protagonizada por Livia Brito y José Ron conquistó a la teleaudiencia en América Latina y los Estados Unidos.

Este melodrama fue producido por José Alberto Castro para Televisa y es una adaptación de la historia colombiana “La dama de troya”. En México “La desalmada” fue estrenada por el canal de Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos salió a la luz el 23 de agosto por Univision.

“La desalmada” reunió a reconocidos actores como Livia Brito y José Ron en los papeles protagónicos., también contó con Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Daniel Elbittar en los roles antagónico. La telenovela de José Alberto Castro se convirtió en una de las más exitosas de Televisa y su reparto fue uno de los más caros.

"La desalmada" es una telenovela mexicana protagonizada por Livia Brito y José Ron (Foto: Televisa / Univision)

“LA DESALMADA”, LA TELENOVELA CON UNO DE LOS ELENCOS MÁS CAROS DE TELEVISA

La telenovela “La desalmada” está conformada por actores famosos y con amplia trayectoria en televisión. Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos, Daniel Elbittar, entre otros más, trabajaron juntos en este proyecto que se convirtió en todo un éxito de audiencia.

Durante una entrevista con People en Español, el productor José Alberto Castro reveló que el reparto de “La desalmada” fue uno de los elencos más caros de Televisa. Además, afirmó que fue algo “complicado” reunirlos.

“Primero fue complicado el planteamiento con la empresa por el costo, pero ahí le echó muchas ganas la empresa, no escatimó y puso mucho de su parte para poderlo lograr”, afirmó.

La ficción cuenta la historia de Fernanda Linares, una mujer que en su intento de hacer justicia se encuentra con una nueva oportunidad en el amor (Foto: La desalmada / Instagram)

José Alberto Castro reconoce que “La desalmada” tuvo uno de los elencos más caros en cuanto a contratación de actores, a comparación de otras telenovelas que ha producido como “Rubí”, “Teresa”, “Corona de lágrimas” y “La malquerida”.

“De las que he hecho esta debe ser una de las más caras en presupuesto en cuanto a contratación actoral”, agregó José Alberto Castro, quién produjo esta ficción para Televisa.

Sobre este punto, los actores de “La desalmada” emitieron su opinión cuando se enteraron que conformaron uno de los elencos más caros de Televisa.

"La desalmada" fue producida por José Alberto Castro para Televisa (Foto: La desalmada / Instagram)

“Me imagino, pobre Güero, pero bueno valió la pena porque demostramos por qué, entonces creo que él está muy feliz”, respondió Marjorie de Sousa, la villana de la telenovela.

Por su parte, Marlene Favela se mostró sorprendida con este dato. “Ay Dios, bueno de ahí yo si no te puedo decir nada (ríe) porque no sé cuánto cobran mis compañeros. No le sabía, ya lo había escuchado por ahí, pero ya tú me lo confirmaste”, afirmó.

Mientras que Kimberly Dos Ramos, la antagonista de la telenovela, afirmó que el productor José Alberto Castro se la jugó al juntar a reconocidos actores: “Sí, es que como te digo es un elenco bien pesado en el sentido de que todos tenemos una trayectoria actoral, todos son tan importantes, tan famosos en México que sí se la rifó juntándonos a todos”, señaló la actriz.