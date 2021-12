El anhelado sueño de convertirse en toda una estrella en el mundo de la actuación, a veces, puede jugar alguna mala pasada a quienes desean demostrar su talento en ese ámbito. Este es el caso de la actriz Livia Brito que durante sus inicios como una profesional del arte escénico no la pasó tan bien.

Decidida a tener un mejor futuro y ser una gran actriz, Livia Brito dejó su natal Cuba y viajó rumbo a México donde fue parte de importantes producciones que se ubicaron entre las favoritas de la teleaudiencia.

Entre las telenovelas que protagonizó la actriz se encuentran “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, “Triunfo de amor”, “Abismo de pasión”, “La Piloto”, entre otras. Una de sus últimas producciones en las que participó fue “La Desalmada”.

Livia Brito es una reconocida actriz cubana que triunda en México. (Foto: Livia Brito / Instagram)

Pero así como ha tenido un gran éxito en los últimos años participando de importantes telenovelas, la actriz también atravesó por momentos difíciles cuando recién incursionaba en el mundo de la actuación. Según reveló Brito esto ocurrió en Televisa, en México.

LOS MALTRATOS QUE SUFRIÓ LIVIA BRITO AL INICIO DE SU CARRERA

En una entrevista la actriz Livia Brito reveló algunos detalles que sus propios fanáticos desconocían y tiene que ver con sus inicios en Televisa cuando daba sus primeros pasos en la actuación. Esto lo conversó con el programa “Pinky Promise”, según Infobae.

Esto ocurrió tras culminar su carrera en Administración de empresas y con ello logró ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa también conocido como CEA. Como principiante en el mundo de la actuación a Livia Brito le costaba mucho llorar en las escenas que así lo requerían, según lo manifestó la cubana.

Livia Brito, protagonista de "La piloto", una de las narconovelas más populares disponibles en Netflix. (Foto: Telemundo).

“Ahorita ya no tanto, al principio sí era demasiado el nervio, o sea, llorar, era Dios, mío, yo decía: ‘¿Cómo lloro? No me salen las lágrimas’, entonces me quedaba despierta hasta las cuatro de la mañana repasando la escena una y otra vez, y cuando llegaba el momento de hacer la escena me quedaba de la patada, entonces llegaba a la casa y lloraba, y yo decía: ‘¿por qué chingados lloro ahorita?’”, dijo.

Pero uno de los peores momentos que vivió fue cuando una floor manager le dio una orden de la que hasta ahora se acuerda.

“Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena de traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: ‘Te pasaste. Ella vendía cosas, bufandas, gorros pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer (…) Como yo no le compraba cosas, tenía una escena en todo el día, llegué a las 7 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9 de la noche”, aseguró.

¿QUIÉN ES LIVIA BRITO?

La actriz Livia Brito Pestana nació en la ciudad de La Habana (Cuba) el 21 de julio de 1986. Su padre es Rolando Brito quien también es actor y de Gertrudis Pestana, bailarina de Ballet Clásico.

Tras cursar sus estudios básicos decidió viajar a México e ingresó al Centro de Educación Artística (CEA). Desde allí iniciaría su camino a la fama siendo parte de importantes telenovelas mexicanas producidas por Televisa.

Es así que en el 2010 debutó en el mundo de la actuación con la telenovela llamada “Triunfo del amor”. Dos años después la invitarían a integrar el elenco de “Abismo de pasión” donde trabajó junto al actor David Zepeda y la actriz Angelique Boyer.

Actriz Livia Brito protagoniza una de las más exitosas telenovelas de México, "La desalmada". (Foto: Livia Brito / Instagram)

En el 2013 protagonizó la telenovela “De que te quiero, te quiero”, junto a Juan Diego Covarrubias siendo esta su tercera telenovela. Luego de un año sería parte de de “Muchacha italiana viene a casarse”.

La actriz también participó en la telenovela “La piloto”, en el 2017 y en el 2021 en “La Desalmada”.

¿DE QUÉ TRATA “LA DESALMADA”?

Este melodrama, protagonizado por Livia Brito y a José Ron, está inspirado en una popular historia colombiana que gira alrededor de Fernanda Linares (Brito) una mujer humilde, soñadora y amorosa de Ichámal, que atraviesa un hecho traumático en la noche de su boda: un hombre ingresa a su hogar, asesina a su esposo y abusa sexualmente de ella.

Esto la cambia para siempre y decide huir del pueblo. Años después vuelve mucho más aguerrida y con una sed de venganza que solo terminará cuando encuentre al hombre que le arruinó la vida. Pero, conoce a Rafael Toscano (Ron), un joven que terminó hace poco tiempo la universidad, comienzan una relación y él le devuelve la capacidad de amar.