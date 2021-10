Cuando Juan Soler tenía 25 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida personal y profesional. Era 1995 y vivía en Argentina junto a su familia y amigos, pero sabía que tenía que hacer un gran sacrificio para hacer su sueño realidad. Entonces, decidió dejar su país natal para emprender su carrera actoral en México.

En el país azteca, Soler ha desarrollado su carrera como actor y tiene 26 años trabajando para la televisión y el teatro. El actor argentino se hizo conocido por su participación en un gran número de telenovelas, sumando más de 20 melodramas, el más reciente fue “La Mexicana y El Güero”, donde interpretó a Tyler Sommers “El Güero”.

Sin embargo, cuando Juan tomó la decisión de viajar a México, dejó atrás algo más que su país natal. El actor nunca pensó que con su partida también dejaba a una hija: Valentina, quien hoy es la mayor de sus tres retoños. Soler no sabía que había dejado a su novia, de ese entonces, embarazada. Es por ello que él considera que el crédito de su paternidad es compartido con otro hombre, quién se encargó de criarla. ¿De quién hablamos? Aquí te lo contamos.

JUAN SOLER REVELÓ A QUIÉN CONSIDERA EL VERDADERO “PAPÁ” DE SU HIJA VALENTINA

Juan Soler llegó a México en 1995 sin saber que en Argentina había dejado a una hija, Valentina. El artista dejó su país natal para empezar su carrera como actor en el país azteca y hacer su sueño realidad.

“Me compro un pasaje, llego a Televisa a la puerta 1, en ese momento la telefónica (recepcionista) era Consuelo Duval y me mandó al CEA (Centro de Educación Artística)”, contó el actor al programa mexicano “Confesiones”.

“Lo que realmente dejé (en Argentina) son los afectos. La tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la labra, quien la habita [...] dejé muchos afectos, uno renuncia a muchas cosas cuando persigues tus sueños”, afirmó.

Entre las personas importantes que Soler dejó en Argentina estaba su pequeña hija, de cuya existencia no tenía conocimiento hasta un año y medio después cuando su exnovia le dio la noticia.

“Sí, dejé a Valentina, mi hija allá, no sabía cuándo nacía allá, y la conocí cuando tenía un año y medio”, dijo.

El actor contó que fue en un viaje de regreso a Argentina cuando la madre de la pequeña, quien era su novia antes de marcharse a México, le dijo que necesitaba hablar con él “de un tema muy serio”.

“‘Eres papá. No quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija’”, contó el actor al periodista mexicano Yordi Rosado en 2020.

El actor conoció a su primogénita al año y medio de nacida y se hizo responsable de ella a distancia. Sin embargo, Juan Soler acepta que no se puede llevar “todo el crédito” de su paternidad pues el esposo de su expareja es quien se encargó de criarla.

“El papá, papá, de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina, y lo reconozco y no sabes cómo le agradezco a Leo cómo formó a Valentina como hija. Eso es un crédito compartido, no siento que me lleve todo el crédito”, afirmó el actor a “Confesiones”.