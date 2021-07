“Guerreros 2021” inició la semana 7 de competencia este lunes 26 de julio y el público ya ha sido testigo de la salida de varios competidores. El reality show más famoso de México está viviendo una segunda temporada cargada de emociones que protagonizan los integrantes de los “Leones” y “Cobras”, equipos que se enfrentan semana a semana en diferentes circuitos extremos para obtener el triunfo.

Tras la complicada situación que se vivió semanas atrás con el brote de COVID-19 que afectó a participantes y miembros de la producción, “Guerreros 2021” regresó recargado y con nuevos retos que han puesto a pruebas las habilidades de los participantes más veteranos y nuevos.

Esta semana, la competencia ha visto la salida de Lairen, integrante de las Cobras, que tras perder en dos ocasiones fue eliminada de la competencia. Y es que Dariana, Raquel y Raúl Sandoval resultaron ser los integrantes con vas votos por lo que quedaron salvados, sin embargo, Lairen y Asaf se enfrentaron para luchar por su permanencia en “Guerreros 2021”.

“GUERREROS 2021”: NUEVO HORARIO EN CANAL 5 POR ESTA SEMANA

Este lunes 26 de julio, “Guerreros 2021” empezó con un nuevo horario. Cabe señalar que el programa sufrirá un cambio en su programación habitual solo por esta semana, esto debido a algunos eventos deportivos que se transmitirán a las 20:00 horas.

Entonces el nuevo horario de “Guerreros 2021” será así: lunes 26, martes 27 y miércoles 28 será transmitido en punto de las 18:00 horas (México). Mientras que el jueves y viernes a las 20:00 horas.

Recuerda que podrás ver la guerra entre Cobras y Leones en el canal 5 de canal abierta y por sistema de pago en el 105.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “GUERREROS 2021”?

“Guerreros 2021” está entrando en su fase más intensa en la competencia y esta semana podremos ver la revancha de las Cobras, que después de dos semanas de estar abajo en el marcador oficial, esperan recuperarse y equilibrar las cosas con los Leones.

Además, veremos crecer la rivalidad entre Chuy y Nicola, que sigue muy pareja. Sin embargo, se inclina ligeramente hacia el capitán de los Leones, sin mencionar, claro, toda la intensidad que se vive el reality de competencia.

EL MAL MOMENTO ENTRE NOCILA PORCELLA Y TANIA RINCÓN

La noche del martes del 20 de julio, Nicola Porcella se fue contra el argentino Agustín Fernández. Luego, Rincón le llamó la atención frente a todos pidiéndole que se modere en sus términos, sobre todo por el público infantil que los ve.

Luego, mediante sus historias de Instagram, el chico reality señaló estar muy molesto por lo sucedido. “La verdad es que ya estoy un poco cansado de lo que pasa en Guerreros. Sí, estaba discutiendo con Agustín, pero detrás de cámaras, como siempre lo hago”, detalló sobre lo ocurrido con el argentino.

Luego, el modelo afirmó que buscan perjudicar su imagen, pero que ya está cansado de estas situaciones. “Ya cansa que me quieran dejar mal siempre, que nunca me digan las cosas tranquilo, que siempre quieran gritar. Yo soy una persona de 33 años. Soy un padre de familia, me tomo muy a pecho la competencia, pero creo que uno tiene que ser inteligente para saber cuándo tiene que dar un paso al costado o cuando ya te está afectando por fuera”, sentenció.

Asimismo, Nicola Porcella afirmó que no es de las personas que grita a alguien delante todo el mundo y que tampoco le gustan ciertas burlas que habría recibido antes de parte de Tania Rincón.

“Se burlan de mí, hago un reclamo de las playeras (la camiseta) y me dijeron que lloro por la licra. Entonces, ¿hay igualdad no?”, concluyó.